Pixel : Google précise comment l’écran pourrait aider au déverrouillage dans le noir

Dans une pièce sombre, la reconnaissance du visage peut perdre en efficacité. Les réglages repérés donnent un aperçu de la réponse envisagée pour les smartphones de Google.

Google travaille sur un moyen d’améliorer le déverrouillage facial des Pixel lorsque la lumière manque : faire éclairer le visage par l’écran. De nouveaux éléments découverts dans Android 17 QPR3 Beta 2 précisent ce mécanisme et les réglages envisagés. Il s’agit d’une fonction en développement, sans calendrier de disponibilité annoncé.

Le nom Face Active Illumination avait déjà été repéré le 6 octobre. La nouveauté du 21 octobre est plus concrète : un intitulé explicite apparaît dans l’interface, et des chaînes supplémentaires décrivent le comportement prévu. L’analyse permet ainsi de mieux comprendre le projet, au-delà de son seul nom.

Plus de lumière sur le visage, sans nouveau capteur annoncé

Dans leur analyse originale, Akshay Gangwar et AssembleDebug expliquent avoir fait apparaître un intitulé correspondant à l’éclairage de l’écran en faible luminosité. Le texte associé décrit une augmentation automatique de la luminosité afin d’aider Face Unlock. Ce mécanisme est distinct du projet de reconnaissance faciale Toscana évoqué dans d’autres informations.

L’idée répond à une contrainte physique simple : une caméra qui observe un visage reçoit moins d’informations dans une pièce sombre. Éclairer ce visage peut lui fournir une image plus exploitable. Cela ne suffit cependant pas à conclure à une amélioration mesurée de la rapidité, du taux de réussite ou de la sécurité : aucun de ces résultats n’a été démontré dans cette découverte.

Un réglage de luminosité pour ne pas subir le même éclairage partout

Les chaînes relevées décrivent un réglage de luminosité de l’écran et plusieurs situations particulières, dont le mode Ne pas déranger et les trajets en voiture. Elles signalent également que certains réglages d’accessibilité pourraient temporairement se comporter différemment lorsque l’écran s’éclaire. L’interface secondaire demeure inachevée dans la version examinée.

Le compromis est facile à comprendre dans une chambre sombre : davantage de lumière peut aider la caméra, mais peut aussi être gênant pour l’utilisateur. Des réglages permettraient d’adapter ce comportement plutôt que d’imposer le même éclairage à tout le monde. Leur présence dans le code ne garantit toutefois pas qu’ils seront tous conservés dans la version finale.

Pour les propriétaires de Pixel, cette piste répond donc à un problème différent de la seule vitesse de reconnaissance en journée, déjà évoquée dans nos informations sur le déverrouillage facial. L’enjeu est ici de rendre la caméra plus utilisable quand la pièce ne l’éclaire plus suffisamment. L’installation d’une bêta ne donne pas encore accès à une fonction finalisée.