One UI 9 convainc dans ce sondage, mais certains utilisateurs regrettent leur autonomie

Les premiers avis sur One UI 9 dessinent un accueil plutôt tranquille, avec une réserve qui compte au quotidien : la batterie. Dans un sondage publié le 2 novembre par Android Authority, 61 % des répondants expriment un avis favorable sur One UI 9. Les témoignages sur la batterie sont plus partagés. Ce contraste mérite d’être lu avec précaution avant de tirer une conclusion pour votre propre Galaxy.

Les 61 % portent sur l’ensemble des répondants

Le sondage d’Android Authority a recueilli plus de 1 300 votes. Le résultat additionne 35,1 % de personnes jugeant la mise à jour satisfaisante et 25,9 % qui se disent très enthousiastes. Un peu moins de 15 % ne sont pas convaincus, tandis qu’environ 24 % déclarent ne pas encore l’avoir reçue.

Le dénominateur compte : ces 61 % sont calculés sur tous les votants, pas uniquement sur ceux qui ont installé One UI 9. Il s’agit aussi d’une consultation volontaire des lecteurs du site. Elle renseigne sur cette communauté ; elle ne constitue pas un échantillon représentatif de tous les propriétaires de Galaxy en France.

Certains lecteurs saluent la batterie, d’autres la trouvent moins endurante

Dans les commentaires rapportés par le média, certains apprécient le comportement de leur appareil, tandis que d’autres décrivent une consommation plus rapide. Ce sont des expériences déclarées, pas des mesures réalisées dans les mêmes conditions. Elles ne démontrent pas une perte d’autonomie générale causée par One UI 9.

Pour juger votre situation, comparez des journées aussi proches que possible. Une journée de navigation en Wi-Fi et une journée de vidéo en déplacement ne sollicitent pas le smartphone de la même façon. Notez notamment le temps d’écran, les applications utilisées et les changements d’usage avant d’attribuer toute différence au système.

Regardez les applications qui consomment avant de tout désactiver

Dans ses conseils d’optimisation de la batterie, Samsung rappelle notamment l’influence de la luminosité, de l’écran et des applications gourmandes. Consulter la consommation par application constitue une première vérification utile. Le mode économie d’énergie agit aussi sur certaines activités en arrière-plan : regardez ce qu’il limite avant de l’activer durablement.

Si vous constatez une différence, consignez la version installée et les circonstances. Un relevé précis sera plus utile pour expliquer le problème au support qu’une impression isolée de fin de journée. Les votes donnent une tendance dans cette communauté. Votre relevé de consommation, lui, aidera à décrire ce qui se passe sur votre smartphone.

Image à la une : Galaxy S25, visuel de la médiathèque Menow. Il ne représente pas les résultats du sondage.