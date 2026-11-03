Des utilisateurs de Galaxy signalent des connexions Android Auto défaillantes après One UI 9. La cause reste à établir et aucun correctif n’est confirmé.

Android Auto ne se connecte plus après One UI 9 : des propriétaires de Galaxy signalent le problème

Le trajet commence et Android Auto refuse de démarrer, alors que le Galaxy fonctionnait encore avant sa mise à jour. Des propriétaires de Galaxy rapportent des connexions impossibles ou des coupures d’Android Auto après leur passage à One UI 9. Les témoignages réunis le 2 novembre concernent plusieurs modèles. Ils ne permettent pas encore d’attribuer la panne à une cause unique.

Plusieurs Galaxy apparaissent dans les témoignages

Dans son enquête sur les signalements, Android Authority cite notamment un Galaxy S26 : son propriétaire explique avoir tenté un nouvel appairage, l’effacement des données de l’application et une connexion filaire, sans retrouver le fonctionnement attendu. Un autre témoignage compare des appareils restés sous One UI 8.5 à un S24 Ultra passé à One UI 9.

Le média relève aussi une réponse à un propriétaire de Galaxy A55 sur le forum d’assistance Google. Le signalement a été transmis à l’équipe Android Auto. Cette transmission n’est pas l’annonce d’un correctif, ni la confirmation que la mise à jour Samsung provoque tous les échecs de connexion décrits.

Des témoignages font aussi état d’un fonctionnement normal. Aucun périmètre français ni taux d’appareils affectés n’est établi. Le point à retenir est un ensemble de symptômes rapportés après une évolution logicielle, avec des situations encore différentes selon les appareils.

Absence de connexion ou coupures : décrivez le symptôme avant de chercher une solution

Si vous êtes concerné en France, distinguez trois cas dans votre propre relevé : aucune détection du téléphone, démarrage suivi d’une coupure, ou connexion qui reste active mais dont une application ne fonctionne plus. Ces descriptions désignent des problèmes différents et aideront davantage qu’un simple « Android Auto ne marche pas ».

Notez également le modèle de Galaxy, la version installée, le véhicule et le type de liaison utilisé. Une chronologie précise, avec la dernière connexion réussie, sera plus exploitable pour un échange avec l’assistance. Elle permettra aussi de comparer un futur correctif à la panne réellement observée.

Les manipulations infructueuses d’un témoin ne sont pas des solutions garanties à reproduire. En particulier, la réinitialisation complète du smartphone n’est pas présentée comme un remède confirmé dans ces signalements. Préparez vos vérifications à l’arrêt, avant le trajet : un souci de connexion ne doit pas conduire à manipuler le téléphone en roulant.

Image à la une : Galaxy S25, médiathèque Menow, illustration de l’univers Samsung. Elle ne montre pas la panne Android Auto.