Google teste une barre d’état dans un émulateur Wear OS. Ce premier aperçu ne confirme ni une mise à jour de votre montre ni un calendrier français.

Wear OS prépare une barre d’état : le changement se teste déjà, mais pas sur votre montre

Garder un repère d’heure et d’état pendant l’utilisation d’une application : Google prépare cette évolution pour Wear OS. La future barre système apparaît dans un émulateur expérimental destiné aux développeurs. Elle n’est pas en cours de déploiement sur les montres des utilisateurs, et le numéro Wear OS 7.1 de l’environnement de test ne doit pas être pris pour une promesse de disponibilité commerciale.

Google veut rendre les informations système visibles dans les applications

La documentation de l’émulateur Canary d’octobre présente un premier aperçu de la barre d’état. L’environnement repose sur Android 17, avec une image identifiée Wear OS 7.1 et API 37.2 bêta 1. Google précise que cette fonction ne figurera même pas dans le prochain émulateur stable Wear OS 7.1.

La nuance change la lecture de l’annonce : il s’agit de permettre aux développeurs d’adapter leurs interfaces en avance. Installer une mise à jour ordinaire sur une Galaxy Watch ou une Pixel Watch ne donnera pas accès à cette barre sur la seule foi de ce document.

Un indicateur prioritaire plutôt qu’une rangée d’icônes

Le guide consacré à la barre système décrit un affichage compact : un indicateur d’état prioritaire peut accompagner l’heure. L’interface tient aussi compte du défilement pour préserver la place disponible. Sur un écran de montre, cet espace est précieux : une bande qui reste visible en permanence peut rapidement concurrencer les informations de l’application.

Pour le lecteur, l’intérêt potentiel est de consulter une application sans perdre tous ses repères système. Pour le développeur, l’enjeu est différent : éviter qu’un bouton, un titre ou une action importante se retrouve gêné par cette nouvelle zone. C’est précisément le type de problème qu’un émulateur permet de repérer avant une version publique.

Aucun calendrier de mise à jour ne se déduit de cette préversion

Google renvoie à une version ultérieure de Wear OS pour les appareils physiques. Ces pages ne constituent pas une liste de montres compatibles ni un calendrier français par fabricant. Il faut donc attendre les annonces correspondant à chaque modèle.

Si vous choisissez une montre aujourd’hui, basez votre décision sur les fonctions disponibles, la compatibilité avec votre téléphone et le suivi annoncé pour ce modèle. La barre d’état montre une direction de travail de Google ; elle ne transforme pas une préversion destinée aux développeurs en fonctionnalité acquise pour votre montre actuelle.