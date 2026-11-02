Compte Google : ces applications peuvent encore accéder à vos données, voici où vérifier

Vous avez peut-être autorisé un service à consulter votre agenda, vos fichiers ou certaines données Google, puis cessé de l’utiliser. Pour vérifier ce qui reste accessible, la bonne liste se trouve dans votre compte Google. Une connexion avec Google et une autorisation de lire vos données ne donnent pas les mêmes droits. Voici comment faire le tri sans supprimer votre compte.

Regardez les droits accordés, pas seulement le nom du service

Google distingue plusieurs types d’associations avec les applications d’autres développeurs. « Se connecter avec Google » sert à s’identifier auprès d’un service. Une application peut aussi disposer d’un accès autorisé à des données de votre compte, ou être associée pour que Google interagisse avec le service.

Commencez par la page « Applications associées », accessible depuis le guide officiel de gestion des associations. Vérifiez que vous consultez le bon compte si vous utilisez plusieurs adresses. Sélectionnez ensuite le filtre « Accès à votre compte Google », puis une application et « Afficher les détails ».

Ne concluez pas qu’un service peut lire tout votre compte simplement parce qu’il apparaît dans cette liste. Le détail des autorisations est précisément ce qui permet de distinguer une connexion ordinaire d’un accès plus étendu.

Lire un agenda et gérer ses événements sont deux permissions différentes

Dans son explication des accès tiers, Google précise qu’une application n’obtient que les services et données autorisés. Un droit sur Agenda ne lui ouvre pas automatiquement Photos ou Contacts.

Le niveau d’accès compte aussi. Consulter ou copier des informations n’équivaut pas à pouvoir les modifier. Une application autorisée à gérer certaines données peut, selon les permissions acceptées, créer, changer ou supprimer des éléments.

Pour chaque service que vous ne reconnaissez plus, posez-vous une question concrète : quelle fonction utilisez-vous encore qui nécessite cet accès ? Un ancien outil d’organisation n’a pas la même utilité qu’une application dont vous vous servez quotidiennement pour synchroniser vos rendez-vous.

Retirer l’accès bloque la suite, sans effacer les copies déjà réalisées

Si une autorisation ne vous est plus utile, choisissez « Supprimer l’accès », puis confirmez. Les fonctions qui en dépendaient peuvent cesser de fonctionner. Prenez donc le temps d’identifier le service avant de retirer une connexion encore nécessaire.

La révocation ne supprime pas les données déjà copiées chez le développeur. Pour leur effacement, Google indique qu’il peut être nécessaire de contacter directement ce dernier. Retirer une autorisation et fermer un compte auprès d’un service sont deux opérations à examiner séparément.

Évitez aussi de confondre cette démarche avec la suppression de votre compte Google. L’objectif est de réduire les accès devenus inutiles, application par application. Revenir sur cette liste après avoir testé plusieurs outils est plus précis que de supposer que tout service connecté peut lire tous vos mails.