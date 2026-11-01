Samsung News va fermer dans plusieurs pays : voici comment passer à Google Discover

Samsung prépare l’arrêt de son fil d’actualité Samsung News. Des avis affichés en Inde et en Corée du Sud annoncent la fin du service le 21 décembre 2026. Pour conserver des articles accessibles depuis l’écran d’accueil d’un Galaxy compatible, Google Discover constitue déjà une solution. Aucune fermeture à cette date n’est confirmée pour la France dans les éléments consultés.

L’application, les widgets et le panneau d’accueil sont concernés

L’avis de fin de service, reproduit par SamMobile, fixe l’échéance au 21 décembre à 0 h UTC dans les marchés concernés. Il vise les différents accès à Samsung News : l’application, ses widgets et la page située à gauche de l’écran d’accueil. Le téléphone continuera de fonctionner ; c’est ce service de consultation d’actualités qui disparaît.

Samsung indique également que les données personnelles associées au service seront supprimées après sa fermeture, sous réserve des durées de conservation imposées par la réglementation. Cette suppression concerne Samsung News, pas l’ensemble des données du compte Samsung ni les fichiers enregistrés sur le Galaxy.

En France, vérifiez le nom du service réellement affiché

Samsung News, Samsung Free et Google Discover ne sont pas des noms interchangeables. La disponibilité de ces panneaux varie selon le pays, l’opérateur et le modèle, comme le rappelle l’assistance Samsung. Si votre appareil affiche Samsung Free, l’annonce concernant News en Inde et en Corée ne suffit pas à lui attribuer automatiquement la même date de fermeture.

Google Discover peut déjà occuper la même place

Sur les Galaxy compatibles, le changement se fait depuis les réglages de l’écran d’accueil. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture de Samsung News pour choisir le fil de Google.

Maintenez le doigt sur une zone vide de l’écran d’accueil. Faites glisser les pages vers la droite pour atteindre le panneau situé tout à gauche. Sélectionnez Google Discover si cette option est proposée.

Ces étapes sont décrites par Samsung pour ses appareils compatibles. La présentation peut varier avec One UI ; l’absence de ce choix ne prouve donc pas un dysfonctionnement. Le même panneau permet aussi, suivant le modèle, de désactiver cette page si vous préférez un accueil sans fil d’actualité.

Changer de fil ne transfère pas vos préférences Samsung News

Discover dispose de sa propre personnalisation. Choisir ce panneau ne constitue pas une migration annoncée de vos abonnements ou de vos préférences Samsung News. Les utilisateurs concernés pourront retrouver un accès rapide aux articles, mais devront adapter leur nouveau fil à leurs centres d’intérêt.

Avant l’échéance, Samsung recommande aussi de retirer les widgets News devenus inutiles. Pour les lecteurs français, le repère reste l’éventuel avis affiché sur leur propre appareil : la date annoncée dans deux pays ne doit pas être transformée en calendrier mondial.