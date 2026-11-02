Samsung confirme une mise à jour du Galaxy S25 en Corée ce 2 novembre. La version DZJB reste au niveau de sécurité du 5 octobre 2026.

Galaxy S25 : une nouvelle mise à jour arrive en Corée, mais garde le correctif d’octobre

Une mise à jour reçue en novembre peut encore afficher le patch d’octobre. C’est le cas du Galaxy S25 en Corée : Samsung confirme une nouvelle version ce 2 novembre 2026, avec un niveau de sécurité daté du 5 octobre. Le journal officiel annonce une intervention de stabilité, sans détailler de nouveau correctif propre à la batterie ou à l’appareil photo.

DZJB apporte de la stabilité, pas le patch de novembre

La fiche officielle du Galaxy S25 coréen SM-S931N identifie la version S931NKSUDDZJB. Elle reste sous Android 17. Samsung indique l’application de code destiné à stabiliser le fonctionnement du smartphone, avec un niveau de sécurité fixé au 5 octobre 2026.

La précédente version inscrite dans ce même journal remontait au 19 octobre. Elle affichait déjà le même niveau de sécurité. Deux téléchargements peuvent donc partager une date de patch tout en contenant des modifications différentes : cette date ne sert pas de résumé à tout ce que le constructeur change dans le système.

SammyGuru signale également une distribution aux Galaxy S25+ et S25 Ultra, avec une terminaison DZJB. Le détail officiel consulté ici concerne le S25 standard coréen. Il ne fournit aucune mesure de gain de performances ni de liste de bugs résolus. Affirmer que cette version répare un souci précis d’Android Auto ou une baisse d’autonomie irait au-delà des informations disponibles.

En France, regardez la version proposée à votre propre appareil

Ce déploiement coréen ne vaut pas annonce de disponibilité française. Les distributions peuvent varier selon le modèle, le pays et l’opérateur, comme le rappelle l’assistance Samsung. Aucun calendrier français n’est confirmé par les documents cités ici.

Pour vérifier votre situation, ouvrez Paramètres, puis Mise à jour logicielle et Téléchargement et installation ; les intitulés peuvent varier selon la version. Les informations sur le logiciel déjà installé se trouvent dans À propos du téléphone, puis Informations sur le logiciel. Le menu de mise à jour permet aussi de consulter les changements associés à la dernière version reçue.

La référence DZJB sert donc à identifier cette livraison coréenne, tandis que la date du 5 octobre décrit son niveau de sécurité. Sur un Galaxy français, ce sont le numéro de version et les changements affichés sur l’appareil qui permettront de reconnaître la mise à jour réellement reçue.