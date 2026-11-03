Google poursuit le changement visuel de ses applications. Messages reçoit notamment une icône en dégradé dans une version bêta repérée le 2 novembre.

Google change les icônes de Messages, Téléphone et Contacts : voici ce qui évolue

Votre application de SMS peut changer d’apparence sur l’écran d’accueil sans avoir été remplacée. Google renouvelle les icônes de Messages, Téléphone et Contacts avec des dégradés et des contours retravaillés, rapporte 9to5Google le 2 novembre. Pour Messages, le changement est notamment observé dans la dernière bêta.

Messages adopte un dégradé bleu avec une touche de violet

Le premier relevé de la bêta cite la version messages.android_20261030_00_RC00.phone.openbeta_dynamic. Le dessin conserve l’idée d’une bulle de conversation, mais remplace les aplats précédents par un effet de profondeur en dégradé. Le bleu foncé passe à l’arrière et une nuance violette apparaît dans la partie lumineuse.

Le compte rendu consacré aux trois applications replace ce changement dans l’harmonisation visuelle des outils Google. Ses captures permettent de comparer les nouveaux dessins. Le calendrier d’apparition peut différer selon l’application et sa version ; voir une nouvelle icône sur un autre smartphone ne garantit pas qu’elle soit déjà disponible sur le vôtre.

Un changement d’icône ne prouve pas l’arrivée d’une nouvelle fonction de messagerie. Il ne permet pas, à lui seul, de déduire une évolution du chiffrement, des conversations RCS ou des options de sauvegarde. Il faut lire les annonces propres à ces fonctions pour savoir ce qu’elles changent réellement.

Messages, Chat ou messagerie Samsung : le nom reste le meilleur repère

Une icône est un raccourci visuel pratique, mais elle ne doit pas être votre seul repère. Si vous hésitez entre Google Messages, Google Chat ou une messagerie du fabricant, ouvrez la fiche de l’application et regardez son nom ainsi que son éditeur. Cela évite d’installer un autre outil simplement pour retrouver une apparence vue dans une capture.

Ce conseil vaut aussi lorsqu’une ancienne icône reste visible quelque temps après une mise à jour : ne concluez pas immédiatement que votre appareil est défectueux. Vérifiez d’abord la version utilisée et si vous participez à une bêta.

Pour les lecteurs qui ne testent pas les versions préliminaires, le bon réflexe est de conserver leur application habituelle et de suivre sa fiche officielle. Le nouveau dessin vise à rendre les outils plus cohérents ; il ne vous impose pas de migrer vos messages ni de créer un compte supplémentaire.

Image à la une : ancienne interface de Google Messages, médiathèque Menow. Les nouvelles icônes sont visibles dans les sources liées.