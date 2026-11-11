Xiaomi Watch S5 de 41 mm : Google Pay est confirmé, reste à savoir quand elle arrivera en France

La Xiaomi Watch S5 de 41 mm a désormais une fiche internationale officielle. Xiaomi y confirme le paiement sans contact via Google Pay et Xiaomi Pay et annonce jusqu’à 14 jours d’autonomie. La marque prévient toutefois que les paiements dépendent de la région et des banques compatibles. Aucun prix ni jour de sortie en France n’a été confirmé dans les pages consultées.

Google Pay passe de la fuite à la fiche officielle

Dans notre premier article sur la version européenne, la présence du NFC ne suffisait pas à établir le service de paiement qui serait proposé. La fiche internationale de Xiaomi lève ce doute pour la version mondiale : elle cite Google Pay et explique que l’ajout d’une carte se fait dans Mi Fitness.

Pour payer en France, il reste deux vérifications : que le service soit activé localement pour cette montre et que la carte soit acceptée. La présence de Google Pay sur votre téléphone ne suffit donc pas à garantir le paiement depuis le poignet. Si c’est la fonction qui motive votre achat, attendez la confirmation locale pour le modèle vendu en France.

Un boîtier de 41,4 mm, avec une autonomie mesurée en usage léger

Le boîtier en acier mesure 41,4 mm de diamètre et 9,9 mm d’épaisseur. Il pèse 36 g sans bracelet. L’écran AMOLED de 1,32 pouce affiche 466 × 466 pixels et peut atteindre 3 000 nits en pointe sur une zone de l’écran. Ces dimensions donnent un meilleur repère que le seul nom du modèle si vous trouvez les montres de 46 mm encombrantes.

La batterie de 590 mAh permet à Xiaomi d’annoncer jusqu’à 14 jours en usage léger. Le protocole prévoit notamment 90 minutes de sport avec localisation par semaine et désactive le suivi continu du stress et de l’oxygène sanguin. Si vous utilisez la localisation plusieurs fois par semaine ou laissez davantage de mesures actives, les 14 jours restent un maximum de laboratoire.

La disponibilité française reste à confirmer

Xiaomi présente les finitions noire et bleu clair, ainsi qu’une version blanche avec une lunette en céramique. La fiche mondiale permet de comparer ces variantes et leurs fonctions. Pour décider d’attendre cette montre ou de choisir un modèle déjà vendu en France, les informations qui manquent sont le prix français, la date de vente et la compatibilité du paiement avec votre carte.

Crédit photo : Xiaomi.