Votre Garmin coupe les virages sur la carte ? Vérifiez le mode GPS de votre montre

Si la trace de votre Garmin saute d’un bout à l’autre d’un virage, regardez le mode satellite du profil d’activité utilisé. Une configuration d’autonomie maximale peut enregistrer moins de points. En centre-ville ou sous les arbres, le relief et les obstacles peuvent aussi dégrader le signal. Le bon réglage dépend du terrain et du temps que la montre doit tenir.

Vérifier le réglage dans le profil que vous utilisez

Ouvrez le profil de course, trail ou randonnée, puis ses paramètres et cherchez la rubrique Satellites. Les menus changent selon la montre. Le tableau des modes satellite de Garmin indique les choix disponibles pour chaque gamme. La fēnix 9 propose par exemple des modes de précision et d’autonomie. D’autres modèles indiquent GPS seul, tous les systèmes, multibande ou UltraTrac.

Quel mode choisir selon le parcours ?

Dans une zone dégagée, le réglage normal peut suffire. Entre des bâtiments ou en forêt, essayez le mode plus précis proposé par votre montre. Les modèles équipés de SatIQ peuvent adapter automatiquement la réception selon le terrain. Pour une sortie très longue, un mode économe prolonge l’autonomie au prix d’une trace qui peut devenir moins détaillée.

Le manuel Garmin explique qu’UltraTrac espace certains enregistrements. Le compromis peut convenir pour documenter un itinéraire de plusieurs jours, alors qu’une boucle courte avec des virages serrés permet de voir plus facilement l’intérêt d’un réglage précis.

Comparer deux traces sur le même trajet

Attendez que la montre confirme l’acquisition du signal avant de partir. Reprenez le même parcours à allure proche, avec le même profil d’activité, en changeant uniquement le mode satellite. Comparez la trace aux carrefours et aux virages connus, puis regardez la consommation sur chaque sortie. Ce test aide à choisir un réglage pour vos parcours habituels.

Avant de changer de mode, regardez où la trace dévie

Si le tracé se décale surtout au départ, attendez l’acquisition des satellites à l’extérieur avant de lancer le chronomètre. Si les écarts se concentrent toujours au pied des mêmes immeubles, comparez le mode automatique au mode le plus précis proposé par votre montre. Une trace qui semble correcte sur la carte peut aussi donner une distance légèrement différente. Comparez la forme et la distance enregistrée.