Une enquête tchèque dévoile les caractéristiques de la Xiaomi Watch S5 de 41 mm pour l’Europe. Le NFC ne confirme pas encore les paiements en France.

Xiaomi Watch S5 de 41 mm : une fuite européenne dévoile le NFC et une batterie de 590 mAh

La petite Xiaomi Watch S5 pourrait quitter le marché chinois. Le média tchèque Svět Androida affirme avoir obtenu des informations et un manuel de la version internationale de 41 mm, dans une enquête publiée le 2 novembre au soir. Deux coloris, noir et bleu clair, sont évoqués pour cette déclinaison destinée à l’Europe.

Il s’agit encore d’une fuite, pas d’une annonce de commercialisation en France. L’auteur a également publié les rendus et caractéristiques sur le compte du média sur X. Ce sont ces nouveaux documents européens qui donnent de l’intérêt au dossier, distinct de la Watch S5 de grand format déjà connue.

Un boîtier plus petit, une autonomie à lire selon le mode choisi

Les caractéristiques rapportées décrivent un boîtier de 41 mm de diamètre pour 9,9 mm d’épaisseur, pesant 36 grammes sans bracelet. L’écran AMOLED mesurerait 1,32 pouce, avec une définition de 466 × 466 pixels. Le système annoncé reste HyperOS.

La batterie de 590 mAh est associée à trois durées d’utilisation : jusqu’à huit jours en usage habituel, cinq jours avec l’écran toujours allumé et quatorze jours en mode économe. Dans ce dernier cas, le suivi cardiaque est espacé à une mesure toutes les dix minutes, selon les données rapportées.

Le chiffre de deux semaines ne décrit donc pas la même configuration que le mode ordinaire. Pour comparer cette montre à une autre, il faut conserver les conditions d’usage avec le résultat annoncé, plutôt que retenir uniquement l’autonomie la plus élevée.

Le NFC apparaît dans le manuel, les paiements restent à préciser

Le manuel décrit par Svět Androida mentionne le NFC, le Wi-Fi et une navigation par satellite double bande, avec notamment GPS et Galileo. La présence de cette puce NFC est un indice matériel utile ; elle ne suffit pas à confirmer un service de paiement, ses pays ni ses banques partenaires.

Pour un acheteur français, la question demeure donc ouverte : une montre équipée du NFC peut nécessiter une prise en charge logicielle et bancaire particulière pour payer. Le média tchèque précise lui-même que le document ne permet pas de confirmer les paiements dans son pays.

Le prix et le calendrier français ne sont pas établis. Les montants et la période de lancement évoqués dans l’enquête restent provisoires : la fuite documente surtout la préparation d’une variante européenne compacte, dont les services devront être précisés lors de l’annonce officielle.

Image : illustration.