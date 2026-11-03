Pixel Watch : le correctif de batterie arrive, voici où le récupérer

Google déploie le correctif contre la surconsommation des Pixel Watch. Il passe par les applications de la montre, à actualiser dans le Play Store.

Le correctif attendu pour les Pixel Watch commence à arriver. Particularité à connaître avant de chercher une nouvelle version de Wear OS : Google demande de mettre à jour les applications directement sur la montre. L’entreprise a confirmé le début du déploiement à Android Authority ce 3 novembre, avec une diffusion qui doit s’achever dans les prochains jours.

C’est une étape supplémentaire après la reconnaissance du problème de batterie par Google. Jusqu’ici, les propriétaires concernés savaient qu’une solution était en préparation, sans disposer d’une manipulation spécifique pour la récupérer.

Le correctif se cherche dans le Play Store de la montre

La procédure indiquée par Google tient en quelques gestes : appuyer sur la couronne, ouvrir le Play Store, puis choisir la gestion des applications et lancer la mise à jour de toutes les applications disponibles. Il faut effectuer cette recherche sur la Pixel Watch elle-même, plutôt que se limiter au Play Store du téléphone.

La documentation d’assistance de Google distingue bien les mises à jour des applications de celles du système. Ces dernières se recherchent dans les paramètres de la montre, sous Système puis Mises à jour du système. Une montre qui indique être à jour dans ce menu peut donc encore avoir des applications à actualiser.

Pour les applications, Google précise que la montre doit disposer d’une connexion à Internet. C’est cette voie de distribution que le constructeur recommande aujourd’hui pour appliquer son correctif.

L’application responsable n’est pas nommée

Les signalements initiaux décrivaient une chute brutale de l’autonomie, parfois jusqu’à environ douze heures avec une montre peu utilisée. Plusieurs générations étaient citées. Google parle néanmoins d’un petit nombre d’utilisateurs affectés, sans publier de proportion ni identifier l’application à l’origine du défaut.

Le début du déploiement ne signifie pas que chaque montre dispose déjà du correctif. Si aucune actualisation n’apparaît immédiatement, le calendrier annoncé laisse encore quelques jours à la diffusion. L’annonce porte sur la correction de cette consommation anormale, pas sur une nouvelle autonomie garantie pour l’ensemble des Pixel Watch.