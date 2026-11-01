Pixel Watch : Google reconnaît le problème de batterie et prépare un correctif

Une Pixel Watch qui perd soudainement beaucoup d’autonomie n’a pas forcément besoin d’une batterie neuve. Google reconnaît un problème de consommation touchant un petit nombre d’utilisateurs et dit travailler à un correctif. Aucune date précise de diffusion n’accompagne cette réponse, consultée sur le forum Reddit consacré à la montre.

Le signal d’alerte est un changement brutal dans les habitudes

Dans le fil de discussion où intervient le compte PixelCommunity, un propriétaire de Pixel Watch 2 explique être passé d’environ deux jours à moins de douze heures par charge. D’autres participants décrivent une dégradation comparable, notamment sur Pixel Watch 3.

Ce sont des témoignages, pas un relevé d’autonomie réalisé par Menow. Ils montrent surtout pourquoi le sujet dépasse une simple valeur annoncée sur une fiche produit : la même personne, avec sa montre habituelle, constate un changement de comportement.

Google ne dit pas que toutes les montres sont touchées

La réponse évoque un petit nombre d’utilisateurs et un correctif à déployer dès que possible. Elle ne donne ni taux de montres affectées, ni cause technique détaillée, ni numéro de mise à jour permettant déjà de garantir la réparation.

Il serait donc excessif de conclure que toute la gamme a perdu son autonomie, ou que chaque montre qui se décharge vite souffre du même défaut. Un suivi d’activité avec GPS, une connexion mobile et une montre utilisée au repos ne représentent pas la même consommation.

Conserver des observations utiles avant une remise à zéro

Pour décrire le problème au support, notez le modèle, l’heure de fin de charge, le niveau restant quelques heures plus tard et les usages de cette période. Une chute nocturne au repos et une longue activité sportive n’orientent pas le diagnostic de la même manière.

L’aide générale de Google sur la batterie rappelle que l’autonomie dépend notamment de l’utilisation et du réseau mobile. Sur un modèle LTE, ses conseils incluent le choix du mode mobile automatique ou désactivé lorsque la situation le permet. Ces réglages généraux ne constituent pas le correctif annoncé pour cet incident.

Une réinitialisation efface la configuration de la montre : elle ne doit pas devenir un réflexe au premier pourcentage perdu. Tant que Google ne fournit pas de procédure spécifique à ce défaut, gardez vos observations et vérifiez les mises à jour proposées, sans prendre chaque témoignage de forum pour une réparation universelle.

Image de la gamme Pixel Watch issue de la médiathèque Menow.