Claude supprime la limite de cinq heures pour certains abonnés : ce qui reste plafonné

Une longue séance avec Claude peut désormais continuer sans buter sur le plafond de cinq heures, à une condition : disposer d’un compte Ultra vérifié. Anthropic confirme cette évolution pour son forfait supérieur, qui remplace Max 20x. Le changement retire une contrainte de session, mais conserve une limite hebdomadaire.

Max 20x devient Ultra, sans démarche pour les abonnés concernés

Dans sa documentation du forfait Ultra, Anthropic indique que les abonnés Max 20x basculent automatiquement vers le nouveau nom, sans modification de prix liée à ce changement. La société présente Ultra comme une offre destinée aux tâches longues et aux usages plus soutenus.

Le nom du forfait n’est donc pas le seul élément à regarder. C’est surtout le statut de vérification du compte qui détermine la disparition du plafond de session. Un nouvel intitulé dans l’abonnement ne suffit pas à promettre que toute restriction a déjà été retirée.

Le plafond hebdomadaire continue de compter

Les explications officielles sur les limites distinguent la session de cinq heures et l’allocation de la semaine. Les comptes Ultra vérifiés sont dispensés de la première ; leur consommation continue d’être comptabilisée dans la limite hebdomadaire.

Pour un travail concentré sur une journée, cette évolution évite une coupure intermédiaire. Pour quelqu’un qui travaille intensément toute la semaine, elle ne crée pas automatiquement un budget supplémentaire. On peut consommer son allocation plus librement dans le temps, puis atteindre malgré tout le plafond hebdomadaire.

Une très longue conversation rencontre encore une autre limite

La fenêtre de contexte correspond à la quantité d’informations que Claude peut traiter dans une même conversation. Elle ne se confond pas avec le nombre de requêtes autorisées dans une session. Retirer un plafond de cinq heures ne rend donc pas une discussion infinie et ne garantit pas que tous les documents d’un dossier seront lus simultanément.

Où vérifier ce qui s’applique réellement à votre compte

La rubrique Paramètres > Utilisation permet de consulter les indications de consommation et les échéances de réinitialisation. C’est le meilleur point de départ si un blocage persiste après le changement de nom du forfait.

Avant d’augmenter son abonnement, il faut identifier la contrainte rencontrée : fin de session, allocation hebdomadaire ou conversation devenue trop longue. Chacune appelle une réponse différente. La nouvelle formule règle la première pour les comptes éligibles ; elle ne transforme pas toutes les autres en accès illimité.

Illustration Menow : smartphone affichant le nom Claude, sans reproduction de l’interface d’abonnement.