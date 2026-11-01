DroidDeck 0.6.9 : les jeux PC sur Android gagnent des correctifs attendus pour Steam et Xbox

Une bibliothèque bien remplie ne sert pas à grand-chose si Steam redémarre sans cesse ou si un jeu refuse de partir. DroidDeck 0.6.9, publié le 31 octobre, s’attaque à ces accrocs sur Android. Après l’arrivée de nouvelles intégrations dans la version 0.6.7, cette mise à jour se concentre sur le fonctionnement quotidien : lancement des jeux, commandes et appareils à deux écrans.

Steam devient moins envahissant au démarrage

Les notes officielles de la version annoncent la fin des redémarrages systématiques de Steam pour importer les jeux ajoutés. L’application demande désormais l’accord de l’utilisateur. L’interface retrouve aussi son plein taux de rafraîchissement, tout en conservant la correction liée à la chauffe.

Le bénéfice attendu se situe donc d’abord dans la navigation. Une interface plus fluide ne prouve pas qu’un jeu lourd gagne des images par seconde : l’écran de la bibliothèque et le moteur du jeu sollicitent des éléments différents.

Le mode en incrustation limite l’affichage à 30 images par seconde

Une session laissée en image dans l’image passe à 30 images par seconde pour réduire sa consommation. Ce plafond concerne cet usage en incrustation ; il ne doit pas être présenté comme une limite générale imposée à toutes les parties.

Des jeux Xbox installés et les cinématiques sont corrigés

Le projet rétablit le lancement des jeux Xbox depuis leur propre dossier. Il cite notamment Doom 64 et des jeux utilisant Unity parmi les bénéficiaires. Les cinématiques fonctionnent à nouveau avec DroidDeck-Proton, selon l’équipe.

Il s’agit ici de corrections pour l’exécution locale. L’ajout de Xbox Cloud Gaming dans DroidDeck 0.6.7 répondait à un autre usage : diffuser un jeu calculé à distance. La présence du nom Xbox dans cette mise à jour ne signifie donc pas que toute la bibliothèque de la console devient installable sur un téléphone.

Les consoles Android à deux écrans sont mieux prises en charge

Les Retroid Pocket Duo et AYN Thor disposent de corrections spécifiques : messages signalant une application qui ne répond plus, retours intempestifs au premier plan et conservation du panneau choisi pour l’écran inférieur. Les nouveaux raccourcis de boutons permettent aussi d’ouvrir les menus à la manette.

Pour ces appareils, garder les commandes sur le bon écran change directement le confort d’une partie. Sur un smartphone classique, l’intérêt sera plutôt à chercher du côté de Steam et des jeux concernés par les correctifs. Les notes décrivent les réparations apportées par les développeurs ; elles ne constituent pas un test de compatibilité de chaque jeu sur chaque puce Android.

Image : jeux PC sur smartphone avec une manette, illustration de la médiathèque Menow. L’écran présenté ne montre pas DroidDeck 0.6.9.