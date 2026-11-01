Starlink teste des prix variables : certains abonnés américains voient leur facture grimper de 20 %

Deux clients Starlink peuvent désormais payer différemment un même forfait selon leur lieu de connexion. Des abonnés américains ont été prévenus que leur tarif dépendrait de la capacité disponible et de la demande dans leur zone. Les premiers cas rapportés incluent une hausse de 20 %, mais aussi des baisses. Aucune généralisation à la France n’est établie dans les informations disponibles.

Un forfait à 130 dollars passe à 156 dollars dans un cas rapporté

SatelliteInternet rapporte le 29 octobre le cas d’un abonnement Residential Max passant de 130 à 156 dollars par mois. À l’inverse, un autre client indique obtenir une remise de 10 %, portant son paiement à 117 dollars. Ces montants concernent des comptes américains.

Pour le premier foyer, l’écart représente 26 dollars supplémentaires chaque mois, soit 312 dollars sur douze mois si ce tarif reste inchangé. Cette projection arithmétique illustre le poids de la hausse ; elle ne prédit pas les prochaines factures dans un système justement susceptible d’évoluer.

Des réexamens approximativement trimestriels

Les courriels cités par les médias spécialisés évoquent une réévaluation des prix environ tous les trois mois. Selon ShiftDelete, les premières modifications notifiées doivent s’appliquer aux cycles de facturation commençant le 30 novembre ou après cette date. Une révision régulière n’impose pas une modification à chaque trimestre.

La demande locale devient un élément du prix

Le Mobile Internet Resource Center indique avoir vérifié les variations sur le site Starlink pour plusieurs adresses du Missouri et du Kansas. Les écarts observés atteignent 20 % à la hausse comme à la baisse. Le centre précise que ce niveau n’est pas annoncé comme un plafond permanent.

Deux antennes identiques peuvent accompagner des factures différentes. L’adresse, la formule et la période de facturation deviennent indispensables pour comprendre un tarif partagé sur les réseaux sociaux. Une capture à 156 dollars peut être exacte sans correspondre au prix proposé au foyer voisin.

En France, surveiller son compte plutôt qu’appliquer une hausse américaine

Pour un abonné français, ces annonces sont un changement de stratégie à suivre, pas le nouveau montant de son abonnement. Un tarif américain n’est ni un prix français ni une notification contractuelle adressée à son compte.

Si un message annonce une modification, consultez directement votre espace client et comparez la formule concernée, le montant et la date d’effet avec votre facture actuelle. Cette vérification permet de distinguer une modification réelle de votre contrat d’un titre international ou d’un courriel suspect.