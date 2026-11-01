PS5 : cette enquête surnaturelle propose une démo gratuite, avec une limite à connaître

Une enquête dans un hôtel isolé, des phénomènes paranormaux et une disparition à élucider : The Séance of Blake Manor peut être découvert sur PS5 sans acheter immédiatement le jeu. Le PlayStation Store français propose une démo gratuite. Un détail mérite cependant d’être vu avant le téléchargement : la fiche indique des voix et des textes en anglais.

Illustration Menow : hôtel ancien, distinct des graphismes du jeu.

La version gratuite se trouve dans les éditions proposées

Sur la page française de The Séance of Blake Manor, deux offres sont présentées : le jeu payant et la démo à ajouter à sa bibliothèque. La remise liée au PlayStation Plus concerne l’achat du titre complet ; elle ne transforme pas cette offre en jeu intégralement offert.

La distinction est facile à manquer lorsque plusieurs boutons apparaissent sur la même page. Vérifiez bien le mot « Démo » et le montant « Gratuit » avant de valider l’ajout. Aucun abonnement PlayStation Plus n’est indiqué comme condition pour cette version de découverte.

L’anglais compte beaucoup dans une enquête

Le jeu de Raw Fury est sorti le 27 octobre sur PS5. La page décrit un hôtel rempli de secrets et de manifestations surnaturelles. Dans ce genre, comprendre une phrase ou un indice peut compter autant que repérer un objet dans le décor.

La démo permet aussi d’évaluer la barrière de la langue. Si vous devez traduire chaque échange, le rythme d’une enquête peut devenir moins agréable. Mieux vaut le découvrir pendant une version gratuite que le constater après un achat réalisé sur la seule ambiance des images.

Tester la lecture des indices avant de payer

Une démo ne donne pas un verdict sur toute l’aventure. Elle permet en revanche de voir si l’on comprend les interactions proposées et si l’on a envie de poursuivre. Pour un jeu d’investigation, ce premier contact avec le ton et la lecture des informations est particulièrement utile.

La disponibilité a été vérifiée sur la boutique française. Si vous utilisez un compte d’une autre région, consultez l’offre associée à ce compte : les langues et les versions proposées peuvent différer. Le jeu complet et la démo doivent rester deux choix clairement séparés dans votre bibliothèque.