Après la perte du financement Xbox, le créateur de Doom réembauche dix personnes et repart avec un nouvel éditeur

John Romero a trouvé un nouvel éditeur et fait revenir dix anciens collègues. Le cocréateur de Doom l’a expliqué à VGC dans un entretien publié le 30 octobre. Après la perte du financement de son projet par Xbox, son studio prépare un jeu de tir redessiné pour une équipe bien plus petite.

Le studio est passé de 110 personnes à un noyau de cinq

Dans cet entretien accordé à VGC, Romero décrit la réduction du studio, puis le retour de responsables de plusieurs anciennes équipes. L’effectif se situe désormais autour de 15 à 16 personnes. Le nom du nouvel éditeur reste confidentiel, tout comme le calendrier de présentation du jeu.

Dix retours, mais pas un retour à 110 salariés. Le studio repart avec un projet dimensionné pour sa nouvelle équipe.

Les créations du premier projet servent de point de départ

Romero affirme que le studio possède ses éléments de travail et peut réemployer notamment des personnages, des ressources graphiques et du code. Le jeu d’origine ne sera pas terminé sous sa forme initiale : ces éléments alimentent une création remaniée, plutôt qu’une simple reprise du chantier abandonné.

Un nouvel éditeur ne veut pas encore dire une nouvelle sortie Xbox

Pour les joueurs, la nuance change ce qu’il est raisonnable d’attendre. Un retour du financement ouvre une possibilité de production ; il ne donne pas, à lui seul, une liste de plateformes ou une date de sortie. L’appellation de « jeu Xbox sauvé » résumerait mal une situation où l’éditeur et la taille du projet ont changé.

La continuité se trouve surtout dans les personnes et le travail conservé. Réemployer des créations peut éviter de tout recommencer, mais un jeu conçu pour une centaine de développeurs ne devient pas automatiquement réalisable à quinze. Le choix annoncé par Romero consiste précisément à adapter le jeu à cette nouvelle équipe.

Le jeu reste à montrer. Pour l’instant, l’information tangible concerne les emplois revenus et un nouvel accord d’édition, pas une bande-annonce, un prix ou des précommandes.

Photo : Official GDC, CC BY 2.0, recadrée. John Romero à la GDC 2022.