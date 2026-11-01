Nintendo Switch 2 : une démo gratuite de Pikmin 4 arrive le 2 novembre, voici son contenu

La première occasion d’essayer Pikmin 4 dans sa nouvelle édition Switch 2 arrive avant le jeu complet. Nintendo annonce une démo gratuite pour le 2 novembre, avec la zone d’ouverture et deux stages de l’Académie Dandori. Cette annonce du Pikmin Day Direct donne un rendez-vous concret aux joueurs qui hésitent encore à revenir dans le jardin miniature de la série.

De l’exploration et deux défis pour tester votre organisation

Selon la présentation officielle de Nintendo, la démo comprend la Terrasse ensoleillée, appelée Sun-Speckled Terrace dans la version anglaise, ainsi que deux stages du nouveau mode. Ce dernier repose sur la collecte de trésors et la recherche d’un parcours efficace.

L’intérêt d’un essai est double : prendre le temps de découvrir le déplacement et les interactions, puis voir si l’on apprécie de recommencer un défi pour mieux s’organiser. Aimer explorer un décor et aimer optimiser chaque seconde ne relèvent pas tout à fait du même plaisir.

Le jeu complet conserve son rendez-vous du 12 novembre

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori figure au calendrier français de Nintendo pour le 12 novembre. La démo arrive donc dix jours avant cette sortie. La date du 2 novembre n’est pas celle de la disponibilité du jeu complet.

Notre sélection des sorties Switch 2 de novembre permet de replacer ce rendez-vous dans un mois déjà chargé. Pour un joueur qui possède la première version, l’essai peut surtout aider à juger l’intérêt du contenu ajouté, plutôt qu’à redécouvrir tout le principe de Pikmin.

Cette démonstration concerne l’édition Switch 2

Nintendo présente aussi les ordres vocaux à Otchin, rendus possibles par le micro de la Switch 2. La démo annoncée concerne cette nouvelle édition : les possesseurs de la Switch d’origine ne doivent pas la confondre avec une nouvelle version de démonstration destinée à leur console.

La présentation Pikmin Day peut être revue sur le site officiel. Pour essayer le jeu, le bon intitulé à chercher à partir du 2 novembre est celui de l’édition Switch 2 avec l’Académie Dandori, afin d’éviter une confusion avec la fiche de Pikmin 4 déjà disponible sur Switch.

Visuel de Pikmin 4 issu de la médiathèque Menow, utilisé pour illustrer le jeu.