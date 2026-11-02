Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC : le logo Visa ou Mastercard ne suffit pas pour payer au poignet

Le Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC permet de payer au poignet avec Xiaomi Pay, mais la présence d’une carte Visa ou Mastercard dans votre portefeuille ne garantit pas sa compatibilité. Avant de compter sur le bracelet pour vos achats, il faut vérifier la carte prise en charge dans votre pays, puis l’activer dans Mi Fitness. Voici les points à contrôler et le chemin à suivre.

Une puce NFC ne rend pas toutes les cartes compatibles

Sur sa page française du Smart Band 10 Pro NFC, Xiaomi présente le paiement sans contact via Xiaomi Pay. La compatibilité avec un terminal acceptant Visa ou Mastercard et la possibilité d’ajouter votre propre carte sont toutefois deux questions différentes : le service doit aussi prendre en charge la carte émise par votre établissement, dans la région concernée.

Le bon réflexe consiste à consulter la liste officielle des banques compatibles avec Xiaomi Pay et à vérifier le type précis de carte auprès de sa banque. Une carte qui fonctionne avec un autre portefeuille mobile ne doit pas être considérée automatiquement comme compatible avec celui du bracelet. Pour un achat motivé surtout par le paiement, cette vérification mérite de passer avant la couleur du boîtier ou le choix du bracelet.

La configuration passe par Mi Fitness, puis Appareil, Applications et Xiaomi Pay. Xiaomi demande de définir un code pour le service et d’ajouter puis d’activer la carte bancaire en suivant les instructions affichées. La FAQ officielle du bracelet mentionne notamment une vérification par SMS lors de l’inscription d’une carte. Une fois l’activation terminée, la carte peut être utilisée depuis l’application Cartes du bracelet.

Si l’ajout est refusé, mieux vaut relever le message exact plutôt que recommencer avec les mêmes informations. Il permet de distinguer une étape de vérification inachevée d’une carte non prise en charge. Le premier paiement peut ensuite servir de test, avec un autre moyen de règlement à portée de main : cela évite de découvrir un problème au moment de passer en caisse sans solution de secours.

Côté téléphone, les caractéristiques françaises indiquent Android 8.0 ou une version ultérieure, ou iOS 14.0 et plus. Cette compatibilité avec Mi Fitness ne dispense pas de vérifier séparément celle de la carte bancaire.

Paiement bancaire, badge et transport : des usages différents

Xiaomi précise que les services NFC disponibles dépendent de la région. Sa documentation cite les paiements bancaires européens et EasyCard à Taïwan. Cela ne constitue pas une confirmation pour Navigo en France. La même FAQ indique que l’émulation de cartes d’accès n’est actuellement pas prise en charge sur ce modèle.

Avant de remplacer votre portefeuille ou votre badge par le Smart Band 10 Pro NFC, vérifiez donc chaque usage séparément. Pouvoir régler un achat avec une carte activée ne signifie pas pouvoir ouvrir une porte ou charger son abonnement de transport sur le même bracelet.