Xiaomi Pad 8 : 5 fonctions à connaître pour travailler plus confortablement

La Xiaomi Pad 8 ne se limite pas à un grand écran pour regarder des vidéos. Son interface propose plusieurs façons de garder une source sous les yeux, de passer d’une application à l’autre et de naviguer dans des documents. Voici cinq fonctions documentées pour cette tablette, sans attendre une hypothétique mise à jour HyperOS 4.

1. Le mode Workstation garde davantage d’applications dans le dock

Le mode Workstation agrandit la sélection d’applications accessibles depuis le dock. L’intérêt est de retrouver ses outils habituels sans revenir sans cesse à l’accueil. Pour un travail répétitif, choisissez un petit ensemble cohérent : le navigateur, les notes et les fichiers, par exemple.

2. Le partage 1:9 facilite les allers-retours

Xiaomi décrit une répartition 1:9 entre deux applications, avec un basculement rapide. Elle se prête aux situations où l’une occupe l’essentiel de l’écran et où l’autre sert de référence ponctuelle. Une liste de consignes peut ainsi rester à proximité du travail en cours, plutôt que d’imposer deux fenêtres de taille égale.

3. La séparation verticale sert à regarder et noter

En portrait, une vidéo peut occuper le haut tandis qu’une zone de notes reste en dessous. C’est un usage possible pour une explication ou une démonstration : on évite de cacher la source chaque fois que l’on veut retenir un détail. La compatibilité reste à vérifier avec les applications utilisées.

4. Le navigateur adopte des commandes de bureau

La présentation française de la Pad 8 met en avant un navigateur avec barre d’outils et de favoris, ainsi que des interactions pensées pour un usage plus proche d’un ordinateur. Cela ne transforme pas une application Android en logiciel de bureau : vérifiez toujours le fonctionnement de vos services professionnels avant d’abandonner votre PC.

5. Le Focus Pen Pro ajoute une autre façon de prendre des notes

La tablette prend en charge le Xiaomi Focus Pen Pro, vendu séparément. Le stylet peut intéresser ceux qui préfèrent annoter ou dessiner au lieu de tout saisir au clavier. Son coût doit donc être ajouté au budget si cet usage motive l’achat.

Ces fonctions ne demandent pas de confondre Pad 8 et Pad 8 Pro. Pour préparer votre installation, partez de votre modèle et des accessoires réellement inclus, en vérifiant aussi les différences entre les versions 128 et 256 Go de la Pad 8. Une tablette bien organisée autour de trois applications utiles peut être plus agréable qu’un écran rempli de fenêtres ouvertes sans objectif.