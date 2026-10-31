YouTube teste une seconde chance pour certaines chaînes menacées de suppression

Perdre toutes ses vidéos ne signifierait plus forcément perdre sa chaîne. YouTube teste un dispositif permettant à certains créateurs menacés de suppression pour des infractions aux règles sur le spam de corriger leur situation. Ils disposeraient de 30 jours pour agir, avec une possibilité radicale : effacer leur bibliothèque pour conserver leur chaîne et ses abonnés. Le programme est expérimental et ne concerne pas toutes les sanctions.

Corriger les vidéos concernées ou repartir avec une chaîne vide

Selon le reportage d’Android Authority publié le 30 octobre, deux voies seraient proposées aux chaînes éligibles. La première consiste à identifier, modifier ou retirer les contenus problématiques, puis à soumettre ces changements à l’examen de YouTube.

La seconde permet de supprimer toutes les vidéos mises en ligne pour débloquer la chaîne. Le créateur conserverait alors ses abonnés, son identifiant et son statut dans le Programme Partenaire YouTube. Le recours contre la décision reste possible ; l’absence d’action dans le délai prévu conduit à la suppression de la chaîne.

Conserver un statut ne garantit pas des revenus

Un statut de partenaire et une bibliothèque de vidéos sont deux actifs distincts. Si tous les contenus ont été effacés, les vidéos qui généraient des vues ne sont plus là pour produire la même activité. Présenter cette option comme une remise à zéro sans coût masquerait donc l’essentiel de la décision pour un créateur.

La chaîne pourrait rester dans vos abonnements avec un catalogue vide

Pour le public, ce mécanisme crée une situation inhabituelle : rester abonné à une chaîne dont le catalogue a disparu. Ce résultat peut venir d’un choix du créateur dans le cadre du test, et pas nécessairement d’un abandon ou d’un bug d’affichage.

Il faut néanmoins vérifier le cas rencontré avant d’en tirer une explication. Une chaîne vide peut avoir plusieurs causes. L’annonce d’un test ne permet pas d’attribuer au programme chaque disparition de vidéo observée sur la plateforme.

Le délai de 30 jours s’accompagne de restrictions

Pendant la période décrite, les créateurs concernés ne peuvent ni ajouter de nouvelles vidéos ni publier des commentaires. L’objectif est de leur laisser corriger les infractions sans poursuivre l’activité habituelle du compte. Il s’agit d’une procédure conditionnelle, pas d’une nouvelle immunité contre les règles.

Pour les créateurs visés par le test, la décision se prend dans les options affichées par YouTube, avec leurs conséquences exactes. Conservez vos fichiers de production quand vous le pouvez avant toute suppression. Garder l’identifiant et les abonnés ne restitue pas les vidéos effacées : c’est ce coût qu’il faut mesurer avant de choisir la remise à zéro.