Xiaomi : les notifications arrivent seulement quand vous ouvrez l’application ? Voici quoi vérifier

Vous ouvrez une messagerie et plusieurs messages apparaissent d’un coup, alors que le téléphone est resté silencieux. Sur un Xiaomi, ce comportement peut venir d’une restriction en arrière-plan, mais aussi d’une autorisation manquante ou d’une connexion instable. Pour trouver la cause, testez une application et un réglage à la fois. Désactiver toutes les protections de batterie rendrait le résultat difficile à expliquer et pourrait créer d’autres désagréments.

Les menus changent selon le modèle et la version de MIUI ou d’HyperOS. Après une mise à jour, notre guide des réglages HyperOS 4 offre un point de contrôle plus large ; ici, le diagnostic se concentre sur la réception des alertes. Les chemins ci-dessous s’appuient sur les procédures Xiaomi pour les 13 et 14T ; utilisez la recherche des paramètres si les intitulés de votre appareil diffèrent.

Un message absent et une alerte silencieuse n’ont pas la même cause

Commencez par un essai simple avec une personne de confiance ou un second compte. Fermez l’écran du téléphone, faites envoyer un message et attendez de voir ce qui se passe. Regardez ensuite le panneau des notifications avant d’ouvrir l’application.

Si le message y figure sans son ni vibration, la réception fonctionne : concentrez-vous sur l’affichage et les alertes. Si le message n’apparaît qu’à l’ouverture de la messagerie, les réglages d’arrière-plan et la connexion deviennent des pistes plus pertinentes. Notez aussi si une seule application est concernée ou si le problème touche plusieurs services.

Le symptôme doit guider le réglage. Une sonnerie différente n’aidera pas si le téléphone ne reçoit le message qu’à l’ouverture de la messagerie. À l’inverse, une alerte déjà présente mais muette appelle d’abord une vérification du son et des options de notification.

Vérifiez les autorisations du téléphone et celles de l’application

Dans la procédure dédiée au Xiaomi 13, le constructeur recommande de contrôler les notifications de l’application, le mode Ne pas déranger, la batterie et le réseau. Le chemin indiqué pour les alertes passe par Paramètres, Centre de notifications et de contrôle, puis Notifications d’applications.

Sélectionnez l’application concernée et vérifiez que les notifications sont autorisées. Examinez ensuite ses propres réglages : une conversation rendue silencieuse dans une messagerie peut rester discrète même lorsque le système autorise les notifications. Faites un nouvel essai sur une conversation dont les alertes sont actives.

Contrôlez également Ne pas déranger dans les paramètres de son, ainsi que les éventuelles plages horaires programmées. Si le téléphone devient silencieux chaque soir à la même heure, un calendrier d’activation est plus plausible qu’une panne aléatoire.

Autorisez le démarrage en arrière-plan de l’application concernée

Pour le Xiaomi 14T, le constructeur documente ce chemin : Paramètres, Applications, Autorisations, puis Démarrage automatique en arrière-plan. Repérez la messagerie qui pose problème et vérifiez son autorisation. La notice du 14T met précisément en garde contre la désactivation de cette fonction pour les applications dont on attend des notifications.

Activez-la pour l’application à diagnostiquer, puis recommencez l’essai écran éteint. Ne cochez pas toute la liste par réflexe : les besoins d’une messagerie attendue en permanence ne sont pas ceux d’un outil ouvert occasionnellement. Une autorisation supplémentaire doit répondre à un symptôme observé.

Ce réglage n’est pas une réparation universelle. Si aucune amélioration n’apparaît, conservez une trace de votre modification et passez à la vérification suivante. Le cumul de changements empêche de savoir ce qui a réellement aidé.

L’économiseur de batterie ou le réseau peuvent aussi retarder la réception

Désactivez temporairement l’économiseur global depuis les paramètres de batterie et refaites le même test. Xiaomi indique qu’il peut limiter les processus en arrière-plan et les notifications. Si votre version affiche en plus une gestion de batterie propre à l’application, examinez ses restrictions sans appliquer automatiquement la même exception aux autres applications.

Comparez ensuite une réception en Wi-Fi et une réception sur les données mobiles, dans un endroit où le réseau fonctionne. Si le problème n’existe que sur une seule connexion, vous disposez d’un indice différent d’un défaut général d’HyperOS. Une simple ouverture de page peut aider à vérifier que la connexion est utilisable.

Redémarrez enfin le téléphone et vérifiez les mises à jour disponibles pour le système et l’application. Après chaque essai, gardez les mêmes conditions de réception pour pouvoir comparer les résultats.

Ne réinstallez pas une messagerie avant de vérifier sa sauvegarde

Si le retard persiste, notez le modèle exact, la version du système, celle de l’application et les essais déjà effectués avant de contacter l’assistance. Ce relevé sera plus utile qu’une succession de réglages changés au hasard.

Une réinstallation ou un effacement des données peut compromettre du contenu local et des sessions. Vérifiez d’abord la sauvegarde et les moyens de reconnexion. Pour un problème de notifications, la réinitialisation complète du téléphone ne doit pas devenir le premier geste de dépannage.