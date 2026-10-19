iPhone plein : comment libérer de la place sans supprimer vos photos d’iCloud

Votre iPhone manque de place alors qu’il reste de l’espace dans iCloud ? La mémoire du téléphone et l’espace en ligne répondent à deux besoins différents. Pour alléger les photos conservées sur le téléphone, le réglage à vérifier est Optimiser le stockage de l’iPhone. Il permet de conserver les originaux dans iCloud et, lorsque c’est nécessaire, des versions moins volumineuses sur l’appareil.

Supprimer des images dans Photos pour obtenir le même résultat est une mauvaise idée si vous souhaitez les garder dans votre photothèque synchronisée. Voici comment choisir la bonne action.

Un forfait iCloud plus grand n’agrandit pas la mémoire de l’iPhone

Commencez dans Réglages, Général, Stockage iPhone. Cet écran indique ce qui occupe la mémoire physique de l’appareil. Si les applications, les jeux ou les vidéos téléchargées représentent l’essentiel de l’espace utilisé, agir uniquement sur Photos ne réglera pas tout le problème.

Consultez séparément Réglages, votre nom, puis iCloud. Cet espace en ligne doit pouvoir accueillir les contenus que vous lui confiez. Acheter davantage de stockage iCloud augmente cette capacité distante ; cela ne transforme pas un iPhone de 128 Go en modèle de 256 Go.

Les deux espaces peuvent donc se retrouver dans des situations opposées : téléphone plein et iCloud disponible, ou téléphone encore à l’aise mais compte iCloud saturé. Prenez le temps de relever les deux valeurs avant de modifier les options ou de souscrire un forfait.

Sous iOS 27, le réglage se trouve dans les options Photos d’iCloud

Le chemin actuel est décrit dans l’assistance Apple sur le stockage des photos. Ouvrez Réglages, touchez votre nom, puis iCloud et Photos. Vérifiez que Synchroniser cet iPhone est activé. Sous iOS 27 ou une version ultérieure, ouvrez ensuite Stockage de l’iPhone et assurez-vous que l’option d’optimisation est sélectionnée. Sur d’autres versions, sa présentation peut différer.

L’optimisation ne consiste pas à réduire définitivement la qualité de vos originaux. Ceux-ci sont conservés en pleine résolution dans iCloud ; l’iPhone adapte ce qu’il garde localement lorsque l’espace le nécessite. L’espace récupéré dépend de la photothèque et de sa synchronisation. Ne comptez pas sur un nombre de gigaoctets précis ni sur une libération instantanée après avoir ouvert le menu.

Préparez l’opération sur une connexion fiable, avec assez d’espace iCloud pour les originaux. Des fichiers encore en attente d’envoi ne sont pas déjà conservés en ligne parce que le bouton est activé. Contrôlez la progression de la synchronisation avant de poursuivre le ménage.

Optimiser et supprimer produisent deux résultats très différents

Votre action Ce qu’elle change Optimiser le stockage Allège, selon les besoins, les copies présentes sur l’iPhone ; les originaux restent dans iCloud. Supprimer dans Photos avec Photos iCloud actif Supprime aussi les éléments de la photothèque synchronisée sur les autres appareils utilisant le même compte. Exporter une copie indépendante Crée une conservation séparée, à contrôler avant de supprimer l’original de la photothèque.

Apple le rappelle dans son guide de suppression des photos : la suppression se répercute sur les appareils synchronisés. iCloud Photos n’est donc pas une boîte dans laquelle on dépose un fichier pour pouvoir ensuite l’effacer librement du téléphone. Les modifications de la photothèque circulent entre les appareils.

Si vous voulez réellement retirer certaines images de cet ensemble tout en les gardant ailleurs, exportez d’abord une copie indépendante vers un ordinateur ou un autre support. Ouvrez plusieurs fichiers exportés, vérifiez les vidéos et contrôlez que vous avez bien récupéré ce que vous souhaitiez conserver.

Hors connexion, tous les originaux ne sont pas forcément disponibles

Avec des copies locales optimisées, l’accès à un original peut nécessiter son téléchargement. Une photothèque visible à l’écran ne signifie donc pas que chaque fichier en pleine résolution se trouve déjà sur le téléphone. Pensez-y avant un trajet sans réseau ou un travail de montage vidéo loin du Wi-Fi.

Préparez les éléments indispensables pendant que vous disposez d’une connexion. Pour les autres fichiers, laissez le système gérer l’optimisation plutôt que multiplier les suppressions improvisées. Après synchronisation, revenez à Stockage iPhone pour constater le résultat réel.

Enfin, si Photos n’occupe qu’une petite part du stockage, changez de cible. Le bon nettoyage commence par l’application qui utilise vraiment la place, et non par les souvenirs que vous vouliez précisément conserver.