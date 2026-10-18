One UI 9.5 : comment reconnaître une véritable bêta accessible à votre Galaxy

Voir One UI 9.5 dans une capture d’écran ou dans une information de développement ne signifie pas que votre Galaxy peut rejoindre une bêta. L’accès à un programme public dépend notamment du modèle, du pays et des conditions annoncées par Samsung. La vérification utile passe par Samsung Members et par les détails du programme correspondant, pas par la seule présence d’un numéro de version.

Un logiciel en préparation n’est pas une inscription ouverte

Une version interne, une mention dans une application ou un appareil aperçu en test peut renseigner sur le développement. Ces indices ne constituent pas une invitation à installer une bêta. Menow a déjà évoqué les préparatifs de One UI 9.5 : il faut distinguer cette information des modalités d’accès destinées aux utilisateurs.

Ce guide ne confirme pas une ouverture de One UI 9.5 en France. Il expose la méthode générale publiée par Samsung pour vérifier un programme. Les conditions propres à une future bêta 9.5 devront être lues lorsqu’elles seront effectivement proposées.

Les informations doivent correspondre à votre Galaxy et à votre pays

La présentation officielle du programme One UI Beta demande de passer par Samsung Members, disponible dans le Galaxy Store ou Google Play, puis de se connecter avec un compte Samsung. Une bannière ou une carte de programme permet, lorsqu’elle est proposée, d’accéder à la présentation et à l’inscription.

Avant de valider quoi que ce soit, contrôlez la version testée, les modèles admis et le marché concerné. Une ouverture dans un autre pays ne prouve pas que le même modèle vendu en France est accepté. Les listes de pays figurant dans une FAQ générale ne doivent pas non plus être transformées en calendrier spécifique à One UI 9.5.

Si vous ne trouvez pas de proposition adaptée dans Members, vous ne disposez pas, par ce chemin, d’une confirmation d’inscription pour votre appareil. Ce constat ne préjuge pas d’une ouverture ultérieure. Une capture publiée par un autre utilisateur ne remplace pas les conditions du programme affichées pour votre situation.

L’application Members et la mise à jour système ont deux rôles différents

Installer Samsung Members ne revient pas à installer une nouvelle version de One UI. Dans le parcours général décrit par Samsung, l’inscription précède la recherche du logiciel dans Paramètres, Mise à jour du logiciel, puis Téléchargement et installation. La disponibilité peut ensuite dépendre du déploiement prévu par le programme.

Cette distinction évite de confondre la mise à jour d’une application avec celle du système. Consultez aussi la notice du programme au moment de l’inscription : elle doit préciser les étapes réellement applicables à la version proposée.

Un retour à la version stable peut effacer le téléphone

Samsung recommande une sauvegarde avant l’installation d’une bêta, notamment avec Smart Switch sur ordinateur. Vérifiez aussi les mises à jour des applications que vous utilisez. Si le Galaxy sert à des tâches quotidiennes indispensables, examinez les limites et problèmes connus annoncés avant de décider de participer.

Se désinscrire ne signifie pas toujours retrouver immédiatement la version stable sans effacement. La FAQ générale distingue le retrait du programme dans Samsung Members et le retour logiciel avec Smart Switch. Elle indique qu’un retour arrière peut réinitialiser l’appareil : la sauvegarde doit donc être préparée avant l’essai.

Pour One UI 9.5, les instructions d’un programme effectivement ouvert feront référence. Avant de lancer une installation, vous devez pouvoir répondre à quatre questions : quel Galaxy est accepté, dans quel pays, par quel parcours officiel et avec quelle méthode de restauration ? Sans ces réponses, une information sur les tests reste une information à suivre, pas une confirmation d’accès.