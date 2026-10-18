Remplir et signer un PDF sur iPhone : la méthode pour éviter l’impression et le scan

Un formulaire PDF reçu par mail ne nécessite pas toujours un passage par l’imprimante. Sur l’iPhone, Aperçu permet de remplir des champs et d’ajouter une signature au document. La procédure figure dans le guide d’iOS 27, mais cette présence ne signifie pas que toutes ces fonctions sont apparues avec cette version.

Ouvrez le formulaire dans Aperçu

Commencez par retrouver le PDF à compléter et ouvrez-le dans Aperçu. Vérifiez le document avant d’écrire : s’agit-il du formulaire attendu, avec toutes ses pages ? Garder l’original à part est utile si vous devez recommencer ou produire plusieurs réponses à partir du même modèle.

Dans son guide pour remplir et signer des formulaires PDF, Apple décrit l’utilisation de l’outil de remplissage. Activez-le, touchez un champ, puis saisissez les informations demandées. Lorsqu’une suggestion de remplissage automatique apparaît au-dessus du clavier, vous pouvez l’utiliser après avoir vérifié qu’elle correspond bien au destinataire du formulaire.

Le remplissage automatique mérite une relecture champ par champ. Une ancienne adresse ou un numéro inadapté peut être correctement inséré du point de vue de l’application, tout en étant faux pour votre démarche. Relisez les informations personnelles avant de passer à la signature.

Ajoutez une signature ou une zone de texte

Pour compléter le document au-delà des champs proposés, le guide Apple indique le bouton d’ajout, représenté par un signe plus. Il donne notamment accès à une signature ou à une zone de texte. Choisissez l’élément adapté à ce qui manque au formulaire.

Une zone de texte peut servir à ajouter une mention là où vous devez écrire. Elle ne transforme toutefois pas tout le PDF en document de traitement de texte. Si le formulaire impose une disposition particulière, contrôlez que vos ajouts n’empiètent ni sur une case voisine ni sur les instructions imprimées.

Une signature ajoutée dans Aperçu reste un élément apposé au document. Cette manipulation ne doit pas être présentée comme une certification automatique de l’identité du signataire. Si l’organisme exige une plateforme ou un parcours de signature précis, suivez ses instructions plutôt que de supposer qu’un tracé suffit.

Relisez la version complétée avant de l’envoyer

Parcourez chaque page une fois la saisie terminée. Vérifiez les dates, les cases demandées, l’emplacement de la signature et les éventuels champs restés vides. Sur un petit écran, un zoom ponctuel aide à examiner un détail ; revenez aussi à une vue plus large pour apprécier sa position dans la page.

Ouvrez ensuite le fichier que vous comptez réellement transmettre. Le bon document est la version complétée, pas le formulaire vierge téléchargé au départ. Un nom explicite permet de limiter la confusion lorsque plusieurs copies se trouvent dans le même dossier.

Si la pièce jointe est refusée pour sa taille, Menow a consacré un guide à la réduction du poids des PDF sur mobile. Vérifiez toujours la lisibilité du résultat après une compression, particulièrement pour les petits caractères et la signature. Un fichier facile à envoyer doit aussi rester exploitable par la personne qui le recevra.