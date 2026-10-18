Votre bracelet Xiaomi ne reçoit plus vos messages : les vérifications à faire dans Mi Fitness

Votre téléphone reçoit bien les messages, mais votre bracelet Xiaomi ne vibre plus. Avant de le réinitialiser, vérifiez le trajet de la notification : son arrivée sur le mobile, les autorisations de Mi Fitness et la connexion avec le bracelet. Une application de liaison arrêtée en arrière-plan peut suffire à interrompre la transmission.

Repérez où la notification s’arrête

Demandez à un proche de vous envoyer un message, puis regardez ce qui apparaît sur le téléphone. Si aucune notification n’y est affichée, commencez par les réglages de l’application de messagerie concernée. Le bracelet ne peut pas servir de test fiable tant que cette première étape ne fonctionne pas.

Ouvrez ensuite Mi Fitness et vérifiez que le bracelet est connecté à l’application. Dans son aide sur les notifications du Smart Band 9, Xiaomi précise que la synchronisation des messages s’interrompt lorsque le bracelet est déconnecté de Mi Fitness. Voir le Bluetooth activé sur le téléphone ne suffit donc pas à valider toute la liaison.

Ces vérifications sont également utiles après un changement de téléphone ou de paramètres. Elles ne démontrent pas l’existence d’un bug propre à HyperOS 4. Les documents Xiaomi concernent des modèles précis et des mécanismes déjà utilisés avant cette version ; les intitulés des menus dépendent du mobile et du logiciel installés.

Contrôlez les autorisations utiles, application par application

Dans Mi Fitness, ouvrez les paramètres du bracelet et recherchez les notifications d’applications. Vérifiez que la messagerie testée fait partie de celles autorisées à transmettre des alertes. Si Mi Fitness demande un accès système aux notifications, contrôlez aussi que cette autorisation lui a bien été accordée.

Il est préférable de commencer par une seule messagerie. Autoriser toutes les applications rend le diagnostic moins lisible et peut transformer le bracelet en source d’interruptions permanentes. Un nouvel essai après chaque changement permet de repérer le réglage qui rétablit réellement les alertes.

Une alerte vide peut venir du masquage du contenu

Un bracelet qui signale un message sans en montrer le texte ne présente pas forcément la même panne qu’un bracelet totalement silencieux. Xiaomi demande notamment de vérifier le verrouillage des applications et le masquage du contenu des notifications. Ces protections peuvent limiter les informations transmises.

Examinez les choix de confidentialité de la messagerie concernée avant de les modifier. Vous pouvez préférer conserver un texte masqué, notamment si votre téléphone ou votre bracelet reste visible par d’autres personnes. Le but du test est de comprendre ce qui manque, pas d’exposer systématiquement tous vos messages.

Si les alertes s’arrêtent après quelques minutes, regardez l’arrière-plan

Lorsque les notifications reviennent à l’ouverture de Mi Fitness puis cessent après sa fermeture, le fonctionnement en arrière-plan mérite une vérification. Xiaomi documente aussi ce point pour le Smart Band 10 et Mi Fitness. Contrôlez les restrictions de batterie et, si votre téléphone propose cette option, le démarrage automatique de l’application.

Adaptez uniquement les réglages de Mi Fitness nécessaires au maintien de la liaison. Les menus peuvent proposer une autorisation d’activité en arrière-plan, une absence de restriction de batterie ou un verrouillage de l’application dans les tâches récentes. Il n’est pas utile d’assouplir les restrictions de toutes les applications du téléphone.

Le contrôle des réglages après l’installation d’HyperOS 4 peut compléter cette vérification. Recommencez ensuite le même test de message, téléphone au repos et bracelet connecté : vous pourrez comparer le résultat sans mélanger plusieurs modifications.