Votre photo animée devient fixe après un partage Xiaomi ? Ce réglage peut l’expliquer

La photo bouge dans votre Galerie, mais votre proche reçoit une image immobile. Avec Xiaomi Share, ce résultat peut venir de la protection des métadonnées, même lorsque le transfert s’est correctement terminé. Xiaomi documente ce mécanisme : une information nécessaire à la reconnaissance de l’animation peut disparaître pendant l’envoi.

Une protection de la vie privée peut aussi retirer le marqueur de l’animation

Les informations associées à une photo ne servent pas uniquement à indiquer où elle a été prise. Dans sa FAQ consacrée à Xiaomi Share, Xiaomi explique qu’un marqueur permet au destinataire d’identifier une photo animée. Lorsque la protection de confidentialité retire certaines métadonnées, ce marqueur peut être supprimé avec elles.

Le fichier reçu peut alors être reconnu comme une simple image. Une photo devenue fixe ne prouve donc pas que le transfert a échoué. Inutile de recommencer immédiatement l’appairage des deux téléphones si le cliché arrive bien et que seul le mouvement manque.

Ce fonctionnement est antérieur à HyperOS 4 : la documentation évoque déjà les échanges de photos animées avec HyperOS 2, sous conditions de compatibilité. Il ne faut pas attribuer automatiquement ce comportement à une mise à jour récente, ni supposer que tous les couples de téléphones savent conserver l’animation.

Vérifiez l’original avant de refaire l’envoi

Commencez par ouvrir le cliché sur le Xiaomi qui l’a pris. Assurez-vous que l’animation est encore disponible dans la Galerie et que vous n’êtes pas en train de partager une copie déjà devenue fixe. Si l’original ne s’anime plus, modifier la confidentialité du transfert ne recréera pas les images manquantes.

Contrôlez aussi le résultat côté destinataire : le fichier est-il absent, présent mais immobile, ou ouvert dans une application qui n’affiche pas l’animation ? Ces situations appellent des vérifications différentes. Le réglage décrit par Xiaomi vise précisément le cas d’une animation perdue lors d’un partage compatible.

Le réglage à tester sur un seul envoi

Relancez le partage de l’original avec Xiaomi Share, puis ouvrez les options de protection de la confidentialité sur l’écran d’envoi. Xiaomi demande, pour ce problème, de désactiver les deux options portant sur le partage sans localisation et sans métadonnées, indiquées en anglais comme « Share without location info » et « Share without metadata ». Leur traduction et leur emplacement peuvent varier selon la version.

Ce changement peut transmettre davantage d’informations avec la photo, notamment sa localisation. Choisissez un cliché et un destinataire pour lesquels ce partage vous convient. Il n’est pas nécessaire de changer durablement les réglages de toute la Galerie pour tester un seul envoi.

Envoyez à nouveau le fichier et demandez au destinataire de vérifier son animation. Si elle revient, vous avez identifié un compromis entre conservation du mouvement et retrait des métadonnées. Pour les prochains échanges, choisissez le réglage en fonction du contenu partagé plutôt que de laisser systématiquement toutes les informations associées aux photos.

Menow a déjà présenté le partage Xiaomi avec les appareils Apple. La présence de cette passerelle ne suffit toutefois pas à garantir tous les formats et toutes les animations : la compatibilité des appareils et des applications reste déterminante si le second essai produit encore une image fixe.