Avant de confier votre Galaxy à un réparateur, activez ce mode qui masque vos données personnelles

Confier son Galaxy pour une réparation n’oblige pas à laisser ses photos et ses messages accessibles pendant les vérifications. Sur les modèles compatibles, le mode Maintenance crée un environnement qui masque les données personnelles. Il faut toutefois sauvegarder le téléphone séparément : ce mode limite l’accès aux informations, sans garantir leur conservation pendant l’intervention.

Le mode masque les données personnelles, sans les sauvegarder

Samsung indique que le mode Maintenance dissimule notamment les photos, vidéos, messages, journaux d’appels, comptes et fichiers personnels. Les applications préinstallées restent disponibles pour les contrôles. Le téléphone peut ainsi être examiné sans ouvrir votre environnement habituel.

La fonction existe depuis One UI 5, avec Android 13, sur les appareils compatibles. Elle ne constitue donc pas une nouveauté exclusive à One UI 9. La présentation française du mode Maintenance précise que sa disponibilité dépend du modèle : vérifiez sa présence sur votre Galaxy avant le jour du dépôt.

Le mode Maintenance ne remplace pas une sauvegarde. Une intervention peut nécessiter une réinitialisation ou le remplacement d’un composant. Avant d’activer le mode, contrôlez que les données importantes existent aussi dans une sauvegarde exploitable, par exemple avec les solutions proposées par Samsung, dont Smart Switch.

Activez le mode avant de remettre le téléphone

Dans les paramètres, ouvrez la rubrique consacrée à la maintenance de l’appareil, puis recherchez Mode Maintenance. L’intitulé de la rubrique peut varier selon la version de One UI. Un verrouillage de l’écran doit être configuré pour protéger l’accès à votre environnement personnel.

Ouvrez Mode Maintenance dans les paramètres du Galaxy compatible. Lisez les informations affichées, puis choisissez l’activation du mode. Si un journal système est proposé, examinez cette option selon les besoins de la réparation. Laissez le téléphone redémarrer pour entrer dans l’environnement de maintenance.

Samsung documente aussi un accès depuis Samsung Members, dans Assistance, puis le service de réparation et le mode Maintenance. Son guide français, actualisé le 28 mai 2026, détaille ces deux chemins. Il s’agit de procédures existantes, pas de l’annonce d’un nouveau service de réparation.

Après le redémarrage, vérifiez que le mode est bien actif avant de remettre l’appareil. Votre code de verrouillage sert à retrouver l’environnement personnel à la sortie du mode. Prévoyez de pouvoir le saisir vous-même lorsque vous récupérerez le téléphone.

À la récupération, quittez le mode avec votre authentification

Une fois l’appareil rendu, ouvrez le mode Maintenance et choisissez de le quitter. Le Galaxy demande une authentification, puis redémarre pour revenir à l’environnement habituel. Retrouvez ensuite vos applications et contrôlez les fonctions concernées par l’intervention.

Il reste un point à anticiper avec le réparateur : les données, comptes ou applications créés dans l’environnement de maintenance sont supprimés lorsque vous le quittez. Si un résultat de diagnostic ou un document utile a été enregistré dans cet espace, demandez comment le récupérer avant la sortie.

Pour retrouver un intitulé de menu propre à votre modèle, le manuel peut aider ; Menow a notamment présenté le manuel officiel du Galaxy S26. Le bon ordre reste le même : sauvegarder les données, activer et vérifier le mode, puis retrouver son environnement avec son authentification après la réparation.