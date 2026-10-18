Comment ajouter un mot de passe à un PDF directement sur votre iPhone

Un PDF enregistré sur votre iPhone peut recevoir son propre mot de passe dans Aperçu. Ce verrouillage concerne le document : il se distingue du code utilisé pour déverrouiller le téléphone. Avant de l’activer, décidez si vous souhaitez conserver une copie du PDF sans protection.

Dupliquez le document si vous voulez garder l’original

Ouvrez le PDF dans Aperçu, puis affichez le menu situé à côté de son nom. Si vous souhaitez préserver une version non protégée, choisissez d’abord Dupliquer. C’est la précaution indiquée par Apple dans son guide de verrouillage des PDF sur iPhone.

Donnez aux deux versions des noms qui permettent de les distinguer. La copie restée sans mot de passe demeure un document accessible sans cette protection. Le verrouillage d’un exemplaire ne s’applique pas automatiquement aux autres fichiers du même contenu, ni aux pièces jointes déjà envoyées.

Activez le verrouillage depuis le nom du fichier

Sur la version à protéger, ouvrez à nouveau le menu à côté du nom et choisissez Verrouiller. Saisissez le même mot de passe dans les deux champs demandés. Le réglage imposant le mot de passe s’active automatiquement, puis vous devez valider la modification.

Choisissez un mot de passe que vous pourrez retrouver sans l’inscrire dans le nom du document. Il s’agit du mot de passe de ce PDF : ne supposez pas que le code du téléphone sera nécessairement utilisé à sa place. La procédure décrite par Apple ne permet pas de promettre une récupération du document si ce mot de passe est perdu.

Ces étapes figurent dans le guide d’iOS 27. Elles décrivent une manipulation dans Aperçu, sans faire du verrouillage une nouveauté exclusive de cette version. Si vos menus ne correspondent pas, vérifiez l’application ouverte et la version du système avant de chercher une commande dans une autre interface.

Contrôlez le fichier que vous allez transmettre

Une fois le changement appliqué, rouvrez le document concerné et vérifiez son comportement. Si vous devez l’envoyer, assurez-vous de choisir l’exemplaire protégé plutôt que la copie originale. Cette confusion est facile à faire lorsque deux noms presque identiques se suivent dans un dossier.

Le mot de passe ne remplace pas une sauvegarde et ne constitue pas une certification de signature. Il ne faut pas davantage promettre que personne ne pourra supprimer le fichier de son emplacement. Son rôle doit rester celui documenté pour le PDF, sans lui attribuer une protection absolue contre toute opération.

Si vous devez également réduire le poids du document, le guide Menow sur les PDF trop volumineux traite cette autre opération. Après toute nouvelle manipulation, contrôlez l’exemplaire final : sa lisibilité, son nom et la protection attendue doivent correspondre à ce que vous souhaitez réellement partager.