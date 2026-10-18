Changer de navigateur sur iPhone : comment récupérer ses données Safari sans laisser traîner ses mots de passe

Safari permet d’exporter certaines données pour les importer dans un autre navigateur. Le fichier obtenu demande une attention particulière : Apple indique qu’il n’est pas chiffré. Si vous choisissez d’y inclure vos mots de passe, toute personne pouvant accéder à cette archive peut voir les informations qu’elle contient.

Choisissez les données à déplacer avant de lancer l’export

Le guide Apple d’exportation depuis Safari sur iPhone répertorie les signets, l’historique, les extensions, les cartes de crédit et les mots de passe. Il est possible de sélectionner les catégories à exporter. Pour récupérer uniquement ses favoris, il n’est donc pas nécessaire d’emporter aussi ses identifiants.

Vérifiez d’abord la procédure d’importation du navigateur de destination. Un export disponible dans Safari ne garantit pas que chaque navigateur récupérera toutes les catégories. Le format accepté et les éléments importables dépendent de l’application dans laquelle vous souhaitez les utiliser.

Cette vérification évite de créer une archive sensible pour découvrir ensuite qu’elle ne correspond pas à l’import prévu. Les étapes ci-dessous sont documentées dans le guide d’iOS 27 ; elles décrivent un usage disponible, sans constituer une annonce de nouveauté propre à cette version.

Exporter les données depuis Réglages, puis Safari

Ouvrez Réglages, puis Apps et Safari. Sous la rubrique consacrée à l’historique et aux données de sites web, choisissez Exporter. Sélectionnez seulement les données dont vous avez besoin pour le transfert.

Choisissez les catégories à exporter. Si vous utilisez plusieurs profils Safari, sélectionnez le profil concerné ou l’ensemble des profils. Demandez l’enregistrement dans Téléchargements. Terminez la procédure avec le bouton de validation affiché.

Safari enregistre l’export dans le dossier Téléchargements sous la forme d’un fichier ZIP. Ce format rassemble les éléments ; il ne les protège pas automatiquement. Apple avertit explicitement que les données exportées ne sont pas chiffrées et sont visibles par quiconque a accès au fichier.

Les profils ne séparent pas toutes les catégories

Chaque profil possède son propre historique et ses propres données d’extensions. En revanche, Apple précise que les signets, les cartes et les mots de passe sont identiques pour l’ensemble des profils. Exporter un profil professionnel ne revient donc pas à isoler automatiquement tous les identifiants professionnels des identifiants personnels.

Vérifiez de nouveau les catégories cochées si votre objectif est un transfert limité. Le choix du profil et le choix des types de données répondent à deux questions différentes : de quelle navigation partir, et quelles informations emporter.

Supprimez l’archive après avoir vérifié l’importation

Suivez l’aide du navigateur de destination, puis contrôlez le résultat sur quelques éléments que vous connaissez. Vos favoris attendus sont-ils présents ? Les données effectivement acceptées correspondent-elles à ce que vous vouliez transférer ? Ne supprimez pas vos données Safari uniquement parce que le ZIP a été créé.

Une fois l’importation effectuée, Apple recommande de supprimer le fichier exporté. Évitez de le laisser dans un dossier partagé ou de l’envoyer à un tiers pour demander de l’aide. Si vous avez créé des copies pendant le transfert, pensez aussi à leur emplacement : supprimer un seul exemplaire ne retire pas les autres.

Si ce changement est aussi l’occasion de revoir le stockage de vos identifiants, Menow explique l’utilité d’un gestionnaire de mots de passe. Pour cet export, gardez surtout une vérification concrète : les données nécessaires sont utilisables dans l’application choisie et l’archive sensible a été supprimée après l’importation.