One UI 9.5 : Samsung prépare déjà sa prochaine grosse mise à jour, plusieurs Galaxy sont concernés

Alors que One UI 9 commence seulement à arriver sur les smartphones Samsung, le constructeur coréen travaille déjà sur la suite. One UI 9.5 fait ses premières apparitions dans des versions de test, et plusieurs modèles Galaxy seraient concernés, y compris des smartphones abordables. Cette nouvelle interface pourrait apporter des changements visuels, des améliorations du système et de nouvelles fonctions Galaxy AI. Mais pour les propriétaires de modèles plus anciens, une question se pose déjà : leur téléphone recevra-t-il cette mise à jour ?

Samsung teste One UI 9.5 sur plusieurs smartphones Galaxy

Samsung n’a visiblement pas l’intention de ralentir le développement de son interface. Selon les informations relayées par le média polonais Android.com.pl, de premières versions internes de One UI 9.5 auraient été repérées sur les serveurs du constructeur début octobre 2026.

Ces firmwares de test concerneraient plusieurs appareils, allant des modèles haut de gamme aux smartphones beaucoup plus accessibles.

Parmi les premiers Galaxy mentionnés figurent :

Galaxy S26, représentant la gamme premium classique.

Galaxy Z Fold8 et Z Flip8, les derniers smartphones pliables.

Galaxy A57, un modèle de milieu de gamme.

Galaxy A17, un smartphone plus abordable.

La présence de ces appareils ne signifie pas que Samsung leur distribuera immédiatement One UI 9.5. Elle suggère surtout que le constructeur prépare et vérifie la compatibilité de son prochain logiciel avec différentes catégories de produits.

Ce travail intervient alors que le déploiement officiel de One UI 9, annoncé par Samsung le 16 septembre, est encore en cours.

Une nouvelle interface et des améliorations de Galaxy AI attendues

Samsung n’a pas encore dévoilé les nouveautés officielles de One UI 9.5. Plusieurs pistes évoquées dans les premières indiscrétions permettent néanmoins d’entrevoir les changements possibles.

L’interface pourrait notamment évoluer avec des effets de transparence plus présents, des ombres retravaillées et une présentation modernisée de certains menus. Les applications système pourraient également bénéficier de modifications destinées à améliorer leur lisibilité et leur utilisation quotidienne.

L’autre domaine à surveiller concerne Galaxy AI. Samsung pourrait profiter de cette version intermédiaire pour enrichir ses fonctions d’intelligence artificielle, déjà très présentes dans One UI 9.

Il reste toutefois impossible de déterminer quelles fonctionnalités seraient réellement ajoutées, ni si elles fonctionneraient sur tous les modèles compatibles.

Les capacités d’intelligence artificielle peuvent dépendre du processeur, de la mémoire disponible et des choix logiciels de Samsung. Un Galaxy A17 ne bénéficierait donc pas nécessairement des mêmes nouveautés qu’un Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S23 : une mise à jour qui pourrait ne jamais arriver

La situation des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra mérite une attention particulière. Lancés en 2023 sous Android 13, ces smartphones bénéficient de quatre générations majeures d’Android, contre sept pour les Galaxy S24 et les modèles plus récents.

Android 17, associé à One UI 9, représente donc normalement leur quatrième et dernière grande mise à jour du système. Samsung avait défini cette politique de suivi logiciel plusieurs années auparavant.

Cela pourrait compliquer l’arrivée de One UI 9.5 sur les Galaxy S23. Toutefois, une nuance s’impose : une évolution intermédiaire de One UI ne correspond pas nécessairement à une nouvelle génération d’Android.

Il est donc encore trop tôt pour affirmer que les Galaxy S23 seront exclus. Samsung n’a annoncé aucune liste définitive des appareils compatibles avec One UI 9.5.

À l’inverse, les Galaxy S24, S25 et S26 disposent d’une période de support suffisamment longue pour envisager leur compatibilité avec cette future interface.

Quand One UI 9.5 arrivera-t-il en France ?

Le calendrier reste provisoire. Samsung pourrait ouvrir un programme bêta limité à certains Galaxy haut de gamme d’ici la fin de l’année 2026, avant un déploiement plus large en 2027.

Une arrivée avec la future famille Galaxy S27 constitue également une hypothèse, mais aucune annonce officielle ne confirme ce scénario.

Pour les utilisateurs français, plusieurs étapes devront être franchies avant de recevoir la mise à jour. Samsung devra finaliser les essais internes, lancer éventuellement une bêta publique, puis adapter le firmware aux différents appareils et marchés.

La disponibilité pourra ainsi varier selon les modèles et les régions.

En attendant, les possesseurs de smartphones Galaxy peuvent vérifier les nouvelles versions depuis Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

Une chose se dessine déjà : Samsung prépare One UI 9.5 pour plusieurs catégories de smartphones, sans se limiter à ses modèles les plus chers. Reste à connaître les véritables nouveautés et surtout la liste définitive des appareils qui pourront en profiter.