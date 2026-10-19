Google Authenticator : transférez vos codes avant d’effacer votre ancien téléphone

Le nouveau téléphone a retrouvé vos photos et vos contacts. Avant d’effacer l’ancien, ouvrez aussi Google Authenticator : sans ses codes, certains comptes peuvent rester hors d’atteinte malgré un mot de passe correct. Deux méthodes permettent de préparer la transition, par synchronisation Google ou par transfert manuel. Le choix dépend de la configuration de l’application sur l’ancien appareil.

La bonne méthode consiste à vérifier les accès sur le nouvel appareil pendant que l’ancien fonctionne encore. Une liste de comptes affichée à l’écran ne remplace pas un essai de connexion.

La synchronisation dépend du compte choisi dans Authenticator

Ouvrez Authenticator sur l’ancien téléphone et regardez le compte sélectionné depuis l’icône de profil. La synchronisation est liée au compte utilisé dans cette application : disposer d’une adresse Gmail ailleurs sur le téléphone ne suffit pas à prouver que les codes y sont enregistrés. Si vous utilisez plusieurs comptes Google, identifiez celui qui contient les entrées recherchées.

Installez ensuite l’application officielle sur le nouveau téléphone et connectez-vous au même compte. La procédure de Google prévoit alors la synchronisation des codes. Comparez les noms des services et les identifiants : deux entrées peuvent porter un nom proche tout en concernant des adresses différentes.

Évitez de modifier le mode de stockage au milieu du transfert. L’option « Utiliser Authenticator sans compte » change la conservation et la disponibilité des codes sur les autres appareils. Retrouvez d’abord tous vos accès ; vous pourrez ensuite choisir une autre organisation, sans mélanger les deux opérations.

Sans synchronisation, le transfert passe par l’ancien appareil

Le transfert manuel demande de conserver les deux téléphones à portée de main. Mettez Authenticator à jour sur l’ancien, puis préparez l’application sur le nouveau. Les intitulés et la présentation peuvent varier selon le système et la version de l’application.

Sur l’ancien téléphone, ouvrez le menu d’Authenticator, puis Transférer des comptes et Exporter des comptes. Déverrouillez l’appareil et sélectionnez les comptes à transférer. Affichez le QR code proposé ; plusieurs codes peuvent être nécessaires si vous transférez beaucoup d’entrées. Sur le nouveau téléphone, choisissez l’importation de comptes ou la lecture d’un QR code, puis scannez les codes affichés par l’ancien. Attendez la confirmation et vérifiez la présence de toutes les entrées sélectionnées.

Gardez le QR code de transfert confidentiel. Scannez-le directement entre vos appareils, loin des regards, sans le publier ni l’envoyer à un dépanneur inconnu. Évitez aussi la capture conservée dans un album partagé : ce code sert à transférer vos accès, pas à illustrer une demande d’aide.

Une connexion réussie vaut mieux qu’une liste de codes affichée

Depuis un navigateur ou un autre appareil, lancez une nouvelle connexion à un service protégé. Gardez vos sessions habituelles ouvertes pendant l’essai, afin de ne pas vous priver d’un accès qui fonctionne. Lorsqu’un code Authenticator est demandé, utilisez celui du nouveau téléphone et contrôlez que le service l’accepte.

Recommencez pour vos accès essentiels, notamment lorsqu’il existe plusieurs comptes sur un même service. Vérifiez aussi que vous connaissez leurs mots de passe : Authenticator fournit un facteur de connexion, il ne remplace pas tous les identifiants nécessaires. N’effacez aucune entrée simplement parce que son nom vous paraît ancien.

Les codes de secours constituent une autre vérification à faire dans les paramètres de sécurité de chaque service qui en propose. Ils sont distincts des codes temporaires d’Authenticator. Conservez-les dans un emplacement sûr et accessible sans dépendre uniquement du téléphone que vous êtes en train de remplacer.

Si l’ancien téléphone a disparu, les possibilités changent

Si les codes étaient synchronisés, reconnectez-vous au bon compte Google sur le nouvel appareil. Sans synchronisation ni ancien téléphone exploitable, le transfert par QR code n’est plus possible. Il faut alors utiliser les moyens de récupération prévus par chacun des services concernés : codes de secours, autre facteur déjà configuré ou procédure de récupération de compte.

Avant la réinitialisation finale, votre contrôle tient donc en trois points : les bonnes entrées sont présentes, les connexions importantes ont été testées, les moyens de secours sont disponibles. Vous pouvez ensuite suivre la procédure d’effacement de l’ancien téléphone, plutôt que supprimer individuellement des codes qui pourraient encore être synchronisés ailleurs.