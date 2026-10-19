One UI 9 : votre Galaxy peut suivre une personne dans une vidéo, même après le tournage

Le spectacle est terminé et votre vidéo montre toute la scène. Vous préféreriez maintenant un extrait centré sur une seule personne. Sur les Galaxy compatibles avec One UI 9, le Recadrage dynamique permet de choisir un sujet après le tournage. Le montage se fait dans Galerie, à partir du fichier enregistré. Il permet de reprendre le cadrage sans avoir suivi manuellement le sujet pendant toute la prise.

Cette possibilité est utile pour isoler un participant dans une séquence de groupe ou préparer un extrait plus resserré. Elle ne remplace pas le cadrage initial : ce qui n’a pas été enregistré reste hors de portée, et un recadrage serré utilise une portion plus petite de l’image.

Choisissez la personne à suivre dans Galerie

La présentation française de One UI 9 décrit le parcours du Recadrage dynamique, également présenté sous le nom My FanCam. Ouvrez Galerie, choisissez la vidéo puis touchez l’icône Galaxy AI. Lorsque les personnes détectées apparaissent, sélectionnez celle que vous souhaitez suivre.

Samsung propose ensuite de choisir le format du recadrage. L’intérêt est de partir d’une scène large et d’en tirer une séquence centrée sur un participant. Si le sujet attendu ne figure pas parmi les personnes détectées, ne supposez pas que vous avez manqué un réglage : chaque vidéo ne se prête pas au même traitement.

Le cadrage initial fixe encore les limites du résultat

Si une personne occupe une petite partie du plan, l’agrandir peut rendre les limites de l’image plus visibles. Avant de filmer un moment important, gardez un cadrage suffisamment lisible plutôt que de compter sur le montage pour récupérer un visage très éloigné. Une personne qui sort entièrement du cadre ne peut pas rester suivie dans la portion enregistrée.

Après le traitement, regardez la séquence entière. Contrôlez les déplacements rapides, les passages où deux personnes se croisent et les moments où le sujet se rapproche du bord. Ce sont de bons points de vérification pour décider si le clip peut être partagé tel quel ou s’il vaut mieux conserver le plan large.

Si l’option manque, vérifiez la compatibilité du Galaxy

La note de Samsung précise que FanCam nécessite une connexion à un compte Samsung et un sujet détectable. Les fonctions d’IA peuvent aussi varier selon le modèle, la langue et la région. Si l’option manque, vérifiez donc les fonctions proposées pour votre appareil et la version de Galerie avant de chercher un menu caché. Installer une application trouvée au hasard ne constitue pas une méthode de déblocage.

Pour un premier essai, utilisez une courte vidéo dont vous connaissez bien le contenu. Vous pourrez comparer le sujet choisi, la stabilité du cadre et la qualité de l’export sans confondre ces critères avec la seule présence de l’icône Galaxy AI.

Gardez enfin la vidéo d’origine jusqu’à la fin du montage. Le plan resserré peut convenir à un partage sur téléphone, tandis que le plan complet reste plus intéressant pour comprendre la scène ou choisir un autre participant. Avant d’envoyer l’extrait, ouvrez le fichier exporté et regardez-le jusqu’au bout : c’est lui que vos proches recevront.