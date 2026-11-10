Xiaomi renforce le contrôle des applications : ce nouvel avertissement ne veut pas dire « virus »

Installer une application obtenue hors d’une boutique officielle peut désormais déclencher un avertissement supplémentaire sur les Xiaomi concernés en Chine. Mais un développeur non vérifié n’est pas synonyme de virus détecté. Le nouveau contrôle porte d’abord sur l’identité de celui qui distribue l’application, pas sur l’absence de code malveillant.

Le 9 novembre, une annonce de l’alliance chinoise des terminaux mobiles, rapportée par IT Home, a présenté une reconnaissance commune des vérifications entre OPPO, vivo, Xiaomi et Honor. Pour les lecteurs français, le périmètre est essentiel : cette annonce concerne la Chine continentale. Elle ne prouve pas qu’un téléphone vendu en France recevra demain la même fenêtre.

Ce que Xiaomi vérifie réellement

Dans sa documentation destinée aux développeurs, Xiaomi associe l’identité du distributeur à l’identifiant de l’application et à sa signature numérique. L’idée est de pouvoir relier un logiciel à un responsable, notamment si une application usurpe une autre identité.

Le calendrier publié distingue l’ouverture des démarches, le 21 octobre, et le début des contrôles à l’installation, le 31 octobre. Une application déjà distribuée dans la boutique Xiaomi bénéficie du processus de la plateforme. Pour une distribution externe, son développeur doit effectuer la démarche correspondante.

Une confirmation supplémentaire, pas une preuve de danger

Lorsqu’une application n’a pas été vérifiée, Xiaomi décrit un message accompagné d’une nouvelle confirmation avant de continuer l’installation. Le simple fait de voir cet avertissement ne permet donc pas de conclure que le fichier est infecté.

L’inverse est tout aussi important : une identité validée ne garantit pas qu’une application est inoffensive. Xiaomi précise que ce mécanisme ne remplace pas les contrôles contre les virus et les comportements malveillants.

Pour l’utilisateur, les vérifications utiles restent la provenance du fichier et les autorisations demandées. Un avertissement d’identité et un résultat d’analyse de sécurité répondent à deux problèmes différents ; les confondre donnerait une fausse impression de protection.

La France ne doit pas être confondue avec le calendrier chinois

Le programme de vérification de Google suit son propre calendrier. Une mise à jour de son annonce prévoit une extension mondiale en 2027, après un démarrage dans certaines régions et boutiques participantes. Ce calendrier distinct ne permet pas d’attribuer automatiquement à tous les Xiaomi français les mesures décrites en Chine.

Sur un appareil importé, il faut donc examiner la version et la région du logiciel avant de chercher à expliquer une nouvelle fenêtre d’installation. Le nom de la marque, à lui seul, ne suffit pas à déterminer quel dispositif s’applique.