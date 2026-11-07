Xiaomi 18 : une certification relance la piste d’une recharge à 100 W

Le Xiaomi 18 standard pourrait proposer une recharge filaire de 100 W. Un téléphone Xiaomi référencé M261DB a obtenu une certification chinoise le 6 novembre avec un adaptateur capable de délivrer cette puissance. Le document renforce une piste technique, mais il ne donne pas le nom commercial du téléphone.

L’attribution au Xiaomi 18 vient du blogueur Experience More, cité par IT之家. La distinction compte : il s’agit encore d’une identification rapportée par une source de fuite, pas d’une fiche officielle du modèle standard. Le Xiaomi 18 Pro visible en couverture appartient à la gamme déjà présentée.

La certification porte sur un modèle et un chargeur précis

Le relevé reproduit par The Tech Outlook associe le M261DB au chargeur MDY-18-EW. L’enregistrement porte le numéro 2026011606905588. Sa donnée importante est la puissance maximale de 100 W ; il ne révèle pas une autonomie mesurée ni une durée de recharge complète.

Cette apparition correspond au scénario d’un lancement séparé du modèle standard. Lu Weibing avait indiqué le 23 septembre que celui-ci serait présenté à part. La fenêtre de décembre évoquée dans les fuites reste à confirmer : elle ne constitue pas une date de sortie française.

Pourquoi 100 W ne veut pas dire 100 W du début à la fin

Un téléphone ne conserve pas nécessairement sa puissance maximale pendant toute la charge. L’assistance Xiaomi explique que le courant varie notamment avec la température et diminue à l’approche de la pleine capacité. Le chargeur et le câble utilisés interviennent également.

Pour comparer ce futur modèle à un autre smartphone, il faudra donc attendre la capacité définitive de la batterie et des mesures réalisées dans des conditions comparables. Le certificat ne permet pas davantage de savoir si l’adaptateur sera fourni avec une éventuelle version européenne.

Une piste pour ceux qui attendent un Xiaomi moins imposant

Le lancement mondial des Pro fait déjà l’objet de notre suivi des Xiaomi 18 Pro et Pro Max. L’existence d’un modèle standard distinct peut intéresser les lecteurs qui ne veulent pas automatiquement monter en gamme. Mais le prix, le format, la batterie et la commercialisation française restent les informations nécessaires pour décider.

À ce stade, la recharge à 100 W est un indice crédible à suivre. Elle ne suffit pas à annoncer un meilleur rapport qualité-prix, une meilleure autonomie ou une disponibilité imminente en France.