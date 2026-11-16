Xiaomi 18 Pro Max : les premières fiches mondiales s’arrêtent à 12 Go de RAM

Les premières fiches du Xiaomi 18 Pro Max hors de Chine montrent deux versions, avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Si les tarifs français qui circulent se confirment, l’écart de 200 € paierait 256 Go de stockage supplémentaire. La mémoire vive et la batterie seraient identiques sur les deux versions repérées. Xiaomi n’a pas encore confirmé ces prix pour la France.

Jusqu’à 16 Go et 1 To en Chine, deux configurations repérées à l’international

Sur la fiche japonaise et celle d’un importateur examinées par Tech-ish, les deux capacités de stockage s’accompagnent de 12 Go de RAM. En Chine, le modèle existe aussi en 16 Go avec 512 Go ou 1 To. L’édition rouge transparente se distingue également du coloris rouge repéré au Japon. Elle correspond à une variante chinoise en 16 Go et 1 To.

Critère Version chinoise Version mondiale (avant annonce France) Mémoire vive 12 ou 16 Go 12 Go sur les deux configurations repérées Stockage 256 Go, 512 Go ou 1 To selon la configuration 256 ou 512 Go Configurations 12/256 Go, 12/512 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To 12/256 Go et 12/512 Go Batterie (capacité typique) 8 500 mAh 7 050 mAh Recharge filaire et sans fil 100 W et 50 W 100 W et 50 W selon les informations européennes relayées Édition rouge transparente Édition spéciale en 16 Go/1 To Absente des fiches repérées Prix français Sans objet 1 599 € (256 Go) ou 1 799 € (512 Go), à confirmer

Les fiches corroborent aussi la capacité de 7 050 mAh évoquée pour la version internationale, contre 8 500 mAh en Chine. C’est environ 17 % de capacité en moins. Cet écart avait déjà été repéré dans les fichiers d’HyperOS. L’autonomie réelle dépendra aussi de l’écran, du modem et des usages. Il faudra des essais comparables pour mesurer l’écart en heures.

Que changeraient les 200 € de plus au quotidien ?

À 1 599 €, la configuration de 256 Go conviendrait surtout à ceux qui transfèrent régulièrement leurs vidéos, utilisent du stockage en ligne ou remplacent leurs jeux au fil du temps. Le système et les applications occupent déjà une partie de cette capacité. Si l’espace disponible sur votre téléphone actuel diminue surtout après des vacances ou un tournage, regardez combien prennent vos vidéos avant de choisir.

À 1 799 €, les 512 Go donneraient davantage de marge pour conserver des jeux volumineux, des vidéos 4K ou des cartes hors ligne sur le téléphone. Les deux configurations repérées ont les mêmes 12 Go de mémoire vive. Payer le supplément ne donne donc aucune raison d’attendre de meilleures performances en jeu ou davantage d’applications conservées en mémoire.

Ce qui reste à vérifier pour acheter en France

Xiaomi France prépare le lancement du 17 novembre. La fiche française devra confirmer la capacité de la batterie, les configurations vendues et le prix de chacune. Une fiche japonaise donne un indice sur la version mondiale, mais la disponibilité d’une configuration peut varier d’un pays à l’autre. Pour un achat en France, vérifiez la référence exacte et les conditions de garantie avant de comparer un modèle importé aux offres françaises.