Xiaomi 17T Pro : vous n’avez plus de réseau ? Ce téléphone peut encore passer certains appels

Vous perdez de vue votre compagnon de route dans une zone où le téléphone ne capte plus. Si vous avez tous les deux un appareil compatible, le Xiaomi 17T Pro peut établir une liaison vocale directe. La fonction figure sur la fiche française de Xiaomi, avec une disponibilité qui dépend du marché et du logiciel installé. Mieux vaut l’essayer à deux avant de partir.

À qui pouvez-vous parler quand les barres réseau disparaissent ?

La communication hors ligne Xiaomi relie deux appareils compatibles sans réseau cellulaire, Wi-Fi ni Internet. Elle s’appuie sur le Bluetooth et un protocole propriétaire. Le téléphone de l’autre personne doit prendre en charge la fonction, même si elle figure déjà dans vos contacts.

La distance et les obstacles comptent. Une colline ou des murs peuvent réduire la portée. Xiaomi ne donne pas de distance chiffrée pour le 17T Pro sur sa fiche française. Les 1,9 km cités par l’assistance Xiaomi concernent le 15T Pro en terrain ouvert et dégagé.

Trois vérifications à faire sur les deux téléphones

Cherchez « communication hors ligne » dans les paramètres. Xiaomi documente le chemin Paramètres → Réseaux mobiles → Communication hors ligne Xiaomi pour la série 15T. Sur le 17T Pro, vérifiez la présence du menu sur votre version. Xiaomi indique que la fonction peut arriver par mise à jour selon le marché. Gardez la carte SIM en place et connectez votre compte Xiaomi. Ces deux conditions sont documentées pour le 17T Pro. Activez également le Bluetooth sur les deux appareils avant de quitter la zone couverte. Essayez l’appel depuis la fonction elle-même. Sur l’interface décrite par Xiaomi pour les 15T, l’icône de téléphone lance l’appel direct. Vérifiez qui peut vous appeler. Si l’autre appareil n’apparaît pas, rapprochez-vous et vérifiez les réglages des deux côtés.

Une liaison locale à préparer avant de perdre le réseau

La fonction est utile pour retrouver quelqu’un équipé d’un téléphone compatible et situé à proximité. Elle ne permet pas de joindre un numéro quelconque. Xiaomi précise que ce système n’est pas conçu pour le sauvetage. Pour une sortie isolée, prévoyez séparément le moyen d’alerte adapté.

Vous hésitez entre les deux modèles de la série T ? Notre comparatif des Xiaomi 17T et 17T Pro détaille aussi l’écart en vidéo.