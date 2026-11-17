Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max proposent tous deux une caméra principale de 200 mégapixels. Le Pro Max se distingue pourtant sur ce même appareil photo : son Light Fusion 960L intègre le LOFIC, une technologie destinée à enregistrer une plus grande plage de lumière. C’est la différence à regarder si vous photographiez des personnes devant un ciel lumineux ou des fenêtres éclairées la nuit.

Pourquoi les 200 Mpx ne suffisent pas à les départager

La fiche française du Max confirme le capteur de format 1/1,28 pouce, la focale de 23 mm et l’ouverture f/1,67. Le LOFIC aide à conserver les détails des hautes lumières quand la scène comporte aussi des ombres. Dans sa prise en main parisienne, Ted Kritsonis rapporte une différence de plage dynamique visible entre les appareils. Des clichés réalisés dans les mêmes conditions permettront de juger l’avantage selon les scènes.

Le petit écran arrière limite aussi les cadrages

Le testeur décrit des commandes de mise au point, le déclenchement par geste et les modes photo, vidéo et portrait sur l’écran arrière. Il relève des cadrages 0,7× et 1×, sans téléobjectif accessible dans l’interface testée. Ce détail compte pour se filmer seul : on peut vérifier un plan large ou standard depuis le dos, tandis que le téléobjectif se commande depuis l’interface principale.

Le viseur du Max mesure 2,9 pouces, contre 2,7 pouces sur le Pro, selon la prise en main. Pour un téléphone installé à distance, regardez la lisibilité des commandes et la manière de déclencher plutôt que la seule diagonale. L’éclairage blanc proposé autour de l’aperçu peut aussi aider à éclairer un visage proche.

RAW et vidéo : le nom du mode compte

PetaPixel a corrigé son compte rendu pour préciser que le RAW 50 Mpx fonctionne sur le Pro Max. Le testeur n’a pas retrouvé cette possibilité sur le Pro standard. Un RAW donne de la latitude en retouche, mais occupe davantage de place et demande un traitement avant partage. La prise en main détaillée décrit également les rendus Leica et les commandes du viseur.

La fiche française du Max annonce la 4K Dolby Vision à 30, 60 et 120 i/s et un mode vidéo de nuit à 24 i/s. Le testeur rapporte l’absence de 24 i/s dans les modes vidéo explorés. Vérifiez donc le mode et le logiciel exacts avant de conclure pour l’ensemble du téléphone. Pour choisir, une comparaison à 1× devant une fenêtre permettra surtout de regarder le visage, le ciel et les transitions lumineuses sur les deux appareils.