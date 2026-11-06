Xiaomi 17T ou 17T Pro : le 4K à 120 images par seconde vaut-il le supplément ?

Les deux filment en 4K HDR jusqu’à 60 i/s. Le 17T Pro monte à 120 i/s, un avantage concret surtout si vous ralentissez vos vidéos.

Si vos vidéos restent à vitesse normale, les Xiaomi 17T et 17T Pro proposent déjà de la 4K jusqu’à 60 images par seconde. Le Pro ajoute la 4K à 120 i/s. Le choix se joue surtout après avoir filmé : cette cadence donne plus d’images au montage si vous voulez ralentir un mouvement sans abandonner la définition 4K.

Ce que 120 images par seconde changent au montage

Imaginez un saut en skate qui dure une seconde. Sur une séquence montée en 30 i/s, vous pouvez étaler les 120 images capturées par le Pro sur quatre secondes. Avec un clip tourné à 60 i/s, le même calcul donne deux secondes. L’avantage est donc concret pour une action courte à décomposer, par exemple une figure sportive ou un mouvement difficile à suivre à vitesse réelle.

Le 120 i/s n’est pas un réglage à laisser actif pour tout. En faible lumière, la cadence élevée laisse moins de temps à chaque image pour capter la lumière. Filmez un essai dans le lieu réel si c’est un usage régulier, notamment en salle. Et vérifiez la place prise par vos fichiers à réglages équivalents plutôt que de supposer un poids fixe.

Le 17T conserve déjà deux options utiles

Les deux fiches Xiaomi documentent la 4K HDR10+ jusqu’à 60 i/s à l’arrière, ainsi que la vidéo Log en 4K jusqu’à 60 i/s. Le premier mode peut convenir si vous voulez conserver davantage de nuances dans une scène contrastée et disposez d’une chaîne de lecture HDR. Le second donne de la latitude au montage, à condition d’étalonner la vidéo avant de la partager. Les deux modèles annoncent aussi un téléobjectif de 115 mm équivalents, stabilisé, ce qui permet de cadrer de loin sans justifier à lui seul le passage au Pro.

Le 17T Pro ajoute aussi la 8K à 30 i/s. N’en déduisez pas que chaque objectif offre tous les modes : la fiche liste des capacités globales de la caméra arrière, et il faut vérifier le mode avec l’objectif que vous utiliserez. Pour des vidéos de voyage ou de famille à vitesse normale, regardez d’abord ce que permet le 17T. Le supplément devient plus facile à justifier si vous savez déjà quelles séquences vous monterez au ralenti en 4K.