Le Xiaomi 17T apporte un téléobjectif 5x et l’eSIM. Le POCO X8 Pro répond avec 100 W, sur une base technique très proche. Voici comment choisir.

Xiaomi 17T ou POCO X8 Pro : même puce, même batterie, mais deux différences qui comptent

Même processeur, même capacité de batterie, même diagonale d’écran : le Xiaomi 17T et le POCO X8 Pro ont beaucoup en commun. Ce n’est pourtant pas le nom Xiaomi ou POCO qui tranche le choix. Le 17T apporte notamment un téléobjectif périscopique et l’eSIM ; le X8 Pro répond avec une recharge annoncée à 100 W, contre 67 W.

Le bon arbitrage consiste donc à identifier ce que vous feriez de ces différences. Payer davantage pour une autre référence n’a pas beaucoup de sens si les fonctions qui la distinguent restent inutilisées.

La même base pour l’écran, la puissance et la batterie

Les fiches françaises indiquent un Dimensity 8500-Ultra sur les deux modèles, avec un écran AMOLED de 6,59 pouces allant jusqu’à 120 Hz et une batterie de 6 500 mAh. Cela évite un faux choix entre un grand téléphone pour jouer et un autre plus petit pour la photo : leur encombrement est presque identique.

Partager une puce ne signifie pas obtenir exactement les mêmes performances dans tous les jeux. Le refroidissement, les réglages du logiciel et les limites de température interviennent aussi. Sans mesures comparables sur la durée, on ne peut pas attribuer au 17T un avantage de fluidité à partir de son positionnement dans la gamme.

Point de comparaison Xiaomi 17T POCO X8 Pro Processeur Dimensity 8500-Ultra Dimensity 8500-Ultra Écran AMOLED 6,59 pouces, 120 Hz AMOLED 6,59 pouces, 120 Hz Batterie typique 6 500 mAh 6 500 mAh Recharge filaire maximale 67 W 100 W Photo arrière 50 MP principal, 50 MP périscopique 115 mm, 12 MP ultra grand-angle 50 MP principal, 8 MP ultra grand-angle ; pas de téléobjectif SIM Nano-SIM et eSIM selon configuration et opérateur Deux nano-SIM

Il s’agit bien ici du 17T standard. Le comparatif Xiaomi 17T et 17T Pro répond à une autre question, notamment celle de la vidéo à haute fréquence.

Le 17T permet un cadrage que le POCO doit fabriquer par recadrage

La différence la plus nette concerne la prise de vue à distance. Le 17T dispose d’une caméra périscopique de 115 mm, face à une caméra principale équivalente à 23 mm : le rapport correspond à un grossissement optique 5x. Le POCO X8 Pro n’a pas de téléobjectif.

Pour photographier un détail en hauteur ou un sujet que l’on ne peut pas approcher, le 17T dispose ainsi d’une caméra adaptée à ce cadrage. Le POCO doit agrandir une portion de l’image capturée. Le traitement peut améliorer le rendu, mais il ne transforme pas son grand-angle en téléobjectif.

Ce n’est pas pour autant un appareil à zoom optique continu : il faut distinguer les focales des caméras des niveaux obtenus entre elles et au-delà par traitement. Et un téléobjectif n’efface pas les contraintes de lumière ou de mouvement. Pour photographier quelqu’un qui bouge dans une pièce sombre, la fiche technique ne remplace pas une comparaison des clichés.

Le 17T possède également un capteur principal de plus grande taille et un ultra grand-angle de résolution supérieure. Ces choix renforcent sa polyvalence sur le papier. Ils ne suffisent pas à annoncer un vainqueur sur les couleurs, les portraits ou la photo nocturne sans essai dans des conditions identiques.

100 W contre 67 W : l’avantage du POCO dépend aussi de votre chargeur

Les deux téléphones stockent la même quantité de charge annoncée. Le POCO ne gagne donc pas une batterie plus grosse : il bénéficie d’une puissance de recharge maximale plus élevée. Pour des recharges courtes entre deux déplacements, c’est le type de différence qui peut compter davantage qu’un objectif supplémentaire.

Attention au calcul trop rapide : 100 W contre 67 W ne signifie pas une recharge complète 49 % plus rapide. Un smartphone ne reste pas en permanence à sa puissance de pointe. La température, le niveau déjà atteint et le protocole de l’adaptateur modifient le déroulement de la recharge.

Aucun des deux modèles n’inclut d’adaptateur secteur dans la boîte selon les fiches françaises. Avant de valoriser cet avantage, vérifiez donc le chargeur que vous possédez : la puissance inscrite dessus ne garantit pas qu’il délivrera la puissance maximale avec ce téléphone. Le coût éventuel d’un adaptateur compatible appartient aussi à la comparaison.

L’eSIM peut peser davantage que quelques grammes

Le 17T accepte l’eSIM, sous réserve de la disponibilité du service chez votre opérateur. La fiche du POCO X8 Pro indique deux nano-SIM physiques. Pour conserver une ligne française et ajouter un forfait de voyage numérique, cette différence peut être plus utile au quotidien qu’un petit écart de poids.

En main, les deux formats sont extrêmement proches : environ 157,5 mm de haut et 75,2 mm de large. Le 17T pèse 200 g contre 201,47 g pour le POCO. Il serait excessif de présenter cet écart d’environ 1,5 g comme une véritable différence de confort ; la coque choisie peut compter davantage.

Si votre priorité est le jeu, les applications et une recharge rapide, le X8 Pro conserve les éléments centraux de cette comparaison. Le 17T devient plus intéressant lorsque vous utiliserez réellement ses cadrages photo supplémentaires ou son eSIM. Au moment de comparer les offres, alignez enfin le stockage et la mémoire vive : une version d’entrée de gamme et une configuration supérieure ne constituent pas le même achat, même si le nom du téléphone reste identique.