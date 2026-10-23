Xiaomi 15 : une nouvelle bêta HyperOS 4 corrige Gboard, les widgets et l’horloge

La build Global OS4.0.0.11.XOCMIXM est signalée le 22 octobre en Mi Pilot. Son changelog apporte des corrections précises, sans confirmer une OTA française.

Un clavier qui s’affiche mal, des widgets capricieux et une horloge qui ne répond pas : le dernier correctif HyperOS 4 signalé sur Xiaomi 15 vise des problèmes concrets. La build OS4.0.0.11.XOCMIXM, datée du 22 octobre, apparaît en Mi Pilot sur la branche Global, sous Android 17. Le paquet est indiqué à environ 1,5 Go.

Son intérêt est le journal de corrections désormais disponible. Pour les appareils français, la réserve porte sur la branche : ce fichier Global ne prouve pas une distribution de la même version sur les ROM européennes EUXM.

Le clavier, l’accueil et deux applications système sont visés

Le relevé publié par Tech Mukul fournit le numéro de version, un lien de paquet Xiaomi et le journal des changements. Celui-ci évoque des problèmes d’affichage de Gboard dans certaines situations, des icônes incorrectes sur l’écran d’accueil et des soucis touchant certains widgets.

Deux applications système sont également citées : l’Horloge pouvait ne pas répondre dans certains cas et une carte Météo pouvait mal s’afficher. Le journal annonce enfin des améliorations générales de stabilité ainsi que le correctif de sécurité d’octobre 2026.

Les scénarios précis ne sont pas détaillés et aucun essai comparatif n’accompagne le relevé. On connaît les éléments que Xiaomi cherche à réparer, pas l’ampleur du résultat sur chaque téléphone. Une baisse de consommation ou la résolution de tous les soucis de clavier ne sont pas établies.

MIXM et EUXM ne reçoivent pas forcément le même paquet

Menow a déjà évoqué le témoignage sur une deuxième bêta européenne du Xiaomi 15. Le fait nouveau est ici différent : un paquet Global précisément identifié et un changelog exploitable. On ne peut pas transférer automatiquement ses correctifs à une autre branche régionale, même si les deux logiciels portent le nom HyperOS 4.

Pour suivre correctement cette évolution depuis la France, regardez la fin du numéro de version de votre appareil. La communauté Xiaomi distingue MIXM pour Global et EUXM pour l’EEA : deux branches ne reçoivent pas forcément le même paquet au même moment. Une correction documentée dans l’une ne doit pas être annoncée d’office dans l’autre.

Les participants à Mi Pilot peuvent comparer le changelog reçu à ces cinq domaines de correction. Pour les autres, ce relevé donne surtout une indication sur le travail en cours : le prochain paquet proposé à leur Xiaomi 15 devra être jugé sur sa propre référence et son contenu, sans changement manuel de ROM pour le rejoindre.