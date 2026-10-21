HyperOS 4 : un propriétaire de Xiaomi 15 signale une deuxième bêta européenne

Un propriétaire de Xiaomi 15 équipé d’une ROM européenne signale l’arrivée d’une deuxième bêta HyperOS 4. Son message, publié le 20 octobre dans la communauté consacrée au modèle, constitue un premier indice d’une nouvelle étape des tests. Il ne permet pas encore d’établir la liste des corrections ni le périmètre complet de la distribution.

Un propriétaire de Xiaomi 15 équipé d’une ROM européenne signale l’arrivée d’une deuxième bêta HyperOS 4. Son message, publié le 20 octobre dans la communauté consacrée au modèle, constitue un premier indice d’une nouvelle étape des tests. Il ne permet pas encore d’établir la liste des corrections ni le périmètre complet de la distribution.

Dans les échanges du fil d’origine, l’auteur précise que son appareil utilise une ROM EU, alors qu’il ne réside pas lui-même en Europe. Ce détail est utile : le pays depuis lequel une personne publie ne suffit pas à identifier le logiciel reçu par son téléphone.

Le message doit être rapproché des premières bêtas HyperOS 4 du Xiaomi 15. Ce n’est pas un lancement stable annoncé à l’ensemble des utilisateurs français. Il s’agit du retour d’un participant sur une suite du programme de test.

Le mot « deuxième » décrit ici l’expérience de ce propriétaire. Sans le numéro exact du paquet et le détail de sa version précédente, il serait imprudent d’en faire une numérotation générale valable pour tous les Xiaomi 15 européens.

L’auteur suppose que cette nouvelle version porte surtout sur des correctifs et indique ne pas l’avoir encore installée au moment de ses commentaires. Son avis ne peut donc pas être présenté comme un bilan d’utilisation, encore moins comme la preuve d’une meilleure autonomie ou de la disparition de bugs précis.

Avant de décrire le contenu de cette bêta, les éléments décisifs sont le numéro de build, le changelog affiché sur l’appareil et des retours après installation. Ils permettront de distinguer une nouvelle version du système, une simple mise à jour d’application ou une distribution plus large d’un paquet déjà connu.

Pour un utilisateur inscrit au programme, la démarche reste de vérifier les mises à jour proposées à son propre appareil et de conserver une sauvegarde. Les corrections publiées pour un Xiaomi 17 ne peuvent pas être copiées dans le dossier du Xiaomi 15 sous prétexte que les deux téléphones testent HyperOS 4.

Le suivi se joue maintenant dans deux informations manquantes : le numéro du paquet et ses notes de version. Elles permettront de savoir ce que ce deuxième téléchargement change réellement pour les Xiaomi 15 européens inscrits aux tests.