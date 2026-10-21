One UI 9 affiche le mauvais symbole audio : Samsung renvoie vers Sound Assistant

Vos Galaxy Buds sont connectés, mais le réglage de volume affiche un haut-parleur ? Un utilisateur a signalé ce comportement après le passage à One UI 9. La réponse de Samsung, publiée le 14 octobre, commence par une vérification précise : utiliser la version 9.0.00.11 de Sound Assistant.

Vos Galaxy Buds sont connectés, mais le réglage de volume affiche un haut-parleur ? Un utilisateur a signalé ce comportement après le passage à One UI 9. La réponse de Samsung, publiée le 14 octobre, commence par une vérification précise : utiliser la version 9.0.00.11 de Sound Assistant.

Le symbole affiché peut être erroné sans que le son soit coupé.

Dans le fil Samsung Members ouvert le 13 octobre, l’auteur décrit une icône de haut-parleur à la place des écouteurs lorsqu’il utilise ses Buds4. D’autres retours communautaires évoquent l’apparition d’un symbole Bluetooth alors que le téléphone joue sur ses propres haut-parleurs.

Ces descriptions concernent l’interface de volume. Elles ne suffisent pas à établir une déconnexion des écouteurs, un défaut de transmission ou une panne du matériel. La première vérification utile reste donc d’écouter où le son sort réellement, puis de comparer ce résultat au symbole présenté.

L’équipe Good Lock ne donne pas, dans cette réponse, un bilan général du nombre d’appareils touchés. Elle recommande de vérifier la version de Sound Assistant puis, si le comportement persiste, de transmettre un rapport d’erreur avec les journaux correspondants.

Mettre à jour le module avant de réappairer tous ses accessoires

Sound Assistant personnalise des commandes audio du Galaxy. Sa version peut évoluer séparément de la mise à jour complète One UI. Vérifier son état dans la boutique et son numéro de version permet d’exclure un ancien module avant de remettre en cause la connexion Bluetooth.

Le conseil Samsung ne signifie pas que la version citée corrige tous les cas. Si le problème est encore présent avec le module à jour, le rapport envoyé juste après l’apparition du défaut est la suite proposée par le support. Mentionnez le modèle du téléphone, l’accessoire utilisé et la différence entre l’icône et la sortie audio réelle.

Effacer les appairages ou réinitialiser le téléphone peut être disproportionné lorsqu’un son normal s’accompagne seulement d’un mauvais pictogramme. Ces opérations ne doivent pas devenir une recette automatique pour un défaut d’affichage.

Le problème d’icônes QuickStar relève d’un autre module Good Lock. Ici, le bon point de départ est Sound Assistant et l’écart entre le symbole affiché et la sortie audio réellement utilisée.