Votre téléphone peut recevoir de nouvelles protections sans changer de version d’Android. Les notes Google datées du 19 octobre le montrent : Play services 26.41 fait évoluer Find Hub, les accessoires compatibles et les protections contre certaines manipulations pendant les appels. Une autre mise à jour, celle du Play Store, change aussi le suivi des…

Android : la mise à jour Google du 19 octobre renforce Find Hub et la protection des appels

Votre téléphone peut recevoir de nouvelles protections sans changer de version d’Android. Les notes Google datées du 19 octobre le montrent : Play services 26.41 fait évoluer Find Hub, les accessoires compatibles et les protections contre certaines manipulations pendant les appels. Une autre mise à jour, celle du Play Store, change aussi le suivi des téléchargements.

Find Hub ajoute des rappels pour les objets oubliés

Dans ses notes officielles, Google mentionne l’utilisation de rappels d’oubli dans Find Hub. Le service évolue également pour associer automatiquement des balises compatibles à leur propriétaire et fluidifier les mises à jour de firmware des appareils Fast Pair.

Ces changements visent l’écosystème d’objets reliés au smartphone, pas seulement son interface. La compatibilité de la balise ou de l’accessoire reste déterminante. Une ligne dans les notes ne signifie pas que tous les modèles disponibles dans le commerce présentent immédiatement les mêmes options.

Le document cite aussi une nouvelle version de la spécification du réseau Find Hub. Il ne fournit pas, pour chaque téléphone français, une date d’activation individuelle. Le déploiement des services peut être progressif et certaines capacités dépendent d’autres composants de l’écosystème.

Les protections pendant les appels concernent aussi les anciens Android

Une entrée vise explicitement les appareils sous Android 15 et versions antérieures. Google décrit une protection supplémentaire contre les applications qui demandent des autorisations d’accessibilité pendant un appel. Ces autorisations peuvent donner des possibilités étendues d’interaction avec l’écran ; leur utilisation dans un contexte d’escroquerie téléphonique exige donc une vigilance particulière.

Il ne s’agit pas d’une garantie que chaque appel frauduleux sera bloqué. L’intérêt est d’ajouter une défense à une situation précise, sans réserver le changement aux seuls téléphones équipés du dernier Android.

Le téléchargement d’applications change aussi d’indicateur

Enfin, le Play Store 53.7, également daté du 19 octobre, remplace le pourcentage de progression de certains téléchargements par une estimation de temps restant ou une quantité de données restante. C’est une évolution d’interface distincte de la sécurité du système.

Un changement discret dans Play services peut ainsi toucher l’usage quotidien sans modifier le numéro d’Android affiché. C’est notamment le cas des accessoires Find Hub et des protections d’appel de cette vague du 19 octobre.