Galaxy S25 : un nouveau correctif de sécurité apparaît après One UI 9

Le passage à One UI 9 n’achève pas la maintenance des Galaxy S25. Une nouvelle série de firmwares de sécurité a été signalée le 19 octobre en Corée du Sud pour les S25, S25+ et S25 Ultra. Elle apporte une étape supplémentaire après la migration vers Android 17, sans constituer une nouvelle version majeure de…

Le passage à One UI 9 n’achève pas la maintenance des Galaxy S25. Une nouvelle série de firmwares de sécurité a été signalée le 19 octobre en Corée du Sud pour les S25, S25+ et S25 Ultra. Elle apporte une étape supplémentaire après la migration vers Android 17, sans constituer une nouvelle version majeure de l’interface.

Trois modèles, des références de firmware distinctes

Le relevé publié sur Samsung Members et repris par Sammy Fans cite les versions S931NKSSDDZJ2 pour le S25, S936NKSSDDZJ2 pour le S25+ et S938NKSSDDZJ2 pour l’Ultra. Le segment NK de ces références correspond aux appareils coréens observés.

Ces numéros ne doivent pas être recopiés comme des références attendues sur tous les appareils français. Samsung utilise des constructions différentes selon les variantes. Le fait vérifié est le démarrage de cette distribution dans le marché observé, pas une réception simultanée en Europe.

La maintenance d’octobre intervient après le changement de génération logicielle. Elle permet de suivre les corrections entre deux grandes mises à jour, sans attendre une future version One UI 9.5. La présence du même nom d’interface n’implique pas que deux appareils possèdent exactement le même niveau de correctif.

Le bulletin du mois n’est pas un compteur propre à chaque téléphone

Les bulletins Samsung rassemblent des corrections de plusieurs composants. Certaines ne s’appliquent pas à toutes les familles de puces ou à tous les modèles. Il serait donc trompeur d’additionner toutes les entrées du bulletin pour annoncer que chacun des S25 corrige exactement ce nombre de failles.

Pour un utilisateur français, les repères utiles seront la date du correctif de sécurité, la référence du firmware réellement proposé et les notes associées à son appareil. La recherche de mise à jour se fait dans les paramètres du Galaxy. Une distribution coréenne annonce une activité de maintenance, sans permettre de promettre un délai européen précis.

Une sauvegarde et la consultation des notes avant l’installation restent de bonnes précautions. Le téléchargement d’un firmware étranger n’est pas une condition pour bénéficier du suivi normal de Samsung.

Après One UI 9, la prochaine nouveauté ne sera donc pas forcément visible à l’écran. Le niveau de sécurité pourra évoluer alors que les menus et les widgets gardent exactement le même aspect.