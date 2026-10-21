Votre Honor peut recevoir un correctif de sécurité sans passer à MagicOS 11. Le bulletin d’octobre 2026 publié par le constructeur concerne des vulnérabilités Android et leur intégration dans la maintenance de ses appareils. Pour savoir si votre téléphone en bénéficie, il faut regarder le niveau du correctif installé, pas seulement le nom de l’interface.

Honor : comment vérifier le correctif de sécurité d’octobre sans le confondre avec MagicOS 11

Votre Honor peut recevoir un correctif de sécurité sans passer à MagicOS 11. Le bulletin d’octobre 2026 publié par le constructeur concerne des vulnérabilités Android et leur intégration dans la maintenance de ses appareils. Pour savoir si votre téléphone en bénéficie, il faut regarder le niveau du correctif installé, pas seulement le nom de l’interface.

Android, MagicOS et correctif ne suivent pas le même compteur

La version Android indique la génération du système. MagicOS décrit l’environnement logiciel développé par Honor. Le niveau de correctif de sécurité correspond à un ensemble de corrections datées. Un appareil peut donc conserver sa génération de MagicOS tout en recevant une protection plus récente.

Le bulletin officiel d’octobre liste des vulnérabilités classées critiques ou élevées. Honor indique que sa maintenance intègre des corrections du bulletin Android du mois. La page ne fournit pas un calendrier français, modèle par modèle, permettant d’affirmer que tous les téléphones les ont reçues le même jour.

La date exacte de publication initiale de cette page n’est pas précisée. Il s’agit d’une documentation mensuelle à consulter pour comprendre les correctifs, sans la transformer en annonce d’une nouvelle vague de distribution aujourd’hui.

Le contrôle utile se fait sur votre propre appareil

Dans les paramètres du téléphone, consultez les informations logicielles et relevez la version de MagicOS, celle d’Android et la date du correctif de sécurité. Recherchez ensuite une mise à jour par le menu prévu par Honor. Les intitulés peuvent varier selon la génération du logiciel et le modèle.

Si un téléchargement est proposé, lisez ses notes avant l’installation. Elles permettent de voir s’il s’agit d’une montée de version majeure, d’un correctif ou d’un ensemble de changements. Une sauvegarde reste utile, particulièrement avant une évolution importante du système.

L’absence de téléchargement à un instant donné ne prouve pas que le support est terminé. La distribution peut varier selon le pays, la variante commerciale et l’opérateur. À l’inverse, une promesse de plusieurs années de support ne garantit pas que chaque correctif arrive partout à la même date.

Le calendrier de MagicOS 11 répond à une autre question : quand une génération d’interface est prévue pour les appareils concernés. Il ne remplace pas la vérification de sécurité mensuelle et ne dispense pas d’installer une correction intermédiaire.

Le vocabulaire des notes peut aussi prêter à confusion. « Amélioration de la stabilité » n’est pas une liste détaillée de tous les incidents résolus. De même, une correction d’une vulnérabilité ne démontre pas qu’elle a été exploitée sur votre téléphone. Le bulletin explique ce qui est traité ; il ne dresse pas un historique personnel d’attaques.

Pour comparer deux Honor, relevez donc les informations complètes. La date de sécurité et le firmware proposé en disent plus sur les corrections reçues que la seule phrase « je n’ai pas encore MagicOS 11 ».