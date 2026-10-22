Foldy affiche une horloge ou un calendrier quand un téléphone Android compatible est posé. Le mode gratuit et les options Pro ne proposent pas la même chose.

Poser son pliable à côté du lit et lire l’heure sans le toucher : c’est la petite fonction que propose Foldy. Cette application Android transforme l’affichage d’un téléphone compatible en horloge ou en calendrier de veille. Présentée dans un essai de 9to5Google le 22 octobre, cette application Android propose un affichage de veille inspiré des usages mis en avant autour de l’iPhone Duo. Sa fiche Google Play indique une dernière mise à jour le 21 octobre.

L’idée est séduisante pour un appareil qui reste posé plusieurs heures au même endroit. Elle demande toutefois de vérifier la compatibilité : les capteurs disponibles et la gestion de l’écran extérieur changent d’un modèle à l’autre.

Une horloge gratuite, les compositions plus riches en option

La fiche officielle de Foldy décrit une base simple : une horloge numérique ou un calendrier mensuel, avec un seul widget à la fois. Un balayage vertical permet de passer de l’un à l’autre, sans création de compte. L’activation automatique est prévue lorsque le téléphone verrouillé repose dans une position prise en charge.

Foldy Pro ajoute notamment davantage de présentations et des compositions allant jusqu’à quatre widgets. La météo, les prochains événements, les photos et l’affichage de notifications font partie des options annoncées. Le prix à retenir reste celui affiché par Google Play sur votre compte, avec sa durée et ses conditions ; un montant observé à l’étranger ne constitue pas un tarif français.

La version gratuite permet déjà de vérifier l’essentiel. Si votre téléphone reconnaît mal la position ou ne maintient pas le bon affichage, acheter davantage de styles ne répondra pas nécessairement au problème. Le premier essai utile consiste à vérifier que l’écran s’allume au moment attendu, puis à juger sa lisibilité depuis la place où vous le regardez.

Le mode « tente » demande un téléphone compatible

Sur un pliable pris en charge, Foldy peut exploiter l’écran extérieur lorsque le téléphone est posé en tente. D’autres appareils compatibles peuvent servir d’affichage horizontal sur un support. Le développeur propose aussi un calibrage de posture, et la mise à jour du 21 octobre mentionne une meilleure activation lorsque la rotation est verrouillée ainsi qu’une détection améliorée du mode ordinateur portable sur certains pliables.

Dans son essai sur un Galaxy Z Fold 8, Ben Schoon rapporte une activation convaincante selon la position du téléphone. C’est une observation sur cet appareil, pas une certification de toute la gamme Android. Il est plus utile de vérifier votre propre modèle que de se fier au seul mot « pliable » dans la description.

Reste ensuite à choisir ce que cet écran laisse voir. La météo ne révèle pas les mêmes informations qu’un prochain rendez-vous ou une notification personnelle. Foldy demande les permissions correspondantes lorsque vous choisissez ces fonctions, et le contenu sélectionné peut apparaître alors que le téléphone reste verrouillé. Sur un bureau partagé, mieux vaut composer cet écran comme une petite affiche visible par les autres.

Foldy ne déverrouille pas le téléphone. Le développeur laisse aussi les appels et les alarmes aux applications habituelles : cet écran de veille sert à consulter des informations, pas à remplacer votre réveil. Vous pouvez ainsi commencer avec la seule horloge, puis ajouter du contenu en fonction de l’endroit où le téléphone restera posé.