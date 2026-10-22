Avant de vendre votre Android, vérifiez ces points avant de l’effacer

Préparer le transfert évite de découvrir un fichier manquant ou un compte inaccessible au moment de remettre le téléphone. L’effacement arrive à la fin de cette préparation.

Avant de remettre votre Android à un acheteur, ne commencez pas par la réinitialisation. Vérifiez d’abord les données à conserver, l’accès à vos comptes et ce qui doit être transféré vers votre nouveau téléphone. L’effacement supprime les données locales : le bon moment pour découvrir une sauvegarde incomplète est avant cette opération, pas après.

Le guide Google de rétablissement d’usine insiste sur cette préparation et sur les informations de sécurité nécessaires. Les menus peuvent varier entre Samsung, Xiaomi, Motorola ou les autres marques. La procédure exacte doit correspondre au modèle et à sa version logicielle.

Ouvrez vos fichiers sauvegardés avant d’effacer les originaux

Commencez par identifier les fichiers que vous souhaitez garder : photos, vidéos, documents téléchargés et éléments enregistrés dans des applications. Consultez-les depuis le nouveau téléphone ou une autre destination lorsque le transfert est possible. Voir une icône d’application sur l’ancien appareil ne prouve pas que ses données ont été copiées.

La documentation Google sur la réinitialisation distingue les données du compte susceptibles d’être restaurées et celles des applications désinstallées. Chaque application peut avoir ses propres conditions de sauvegarde ou de transfert. Une vérification globale du téléphone ne remplace donc pas l’examen des applications qui comptent pour vous.

Il est utile de faire cette vérification avant le rendez-vous de vente. Une sauvegarde volumineuse ou un accès oublié peut demander du temps. L’objectif n’est pas de lancer toutes les opérations devant l’acheteur, mais de lui remettre un appareil préparé.

Testez l’accès au compte depuis un autre appareil

Google recommande de connaître le compte utilisé sur le téléphone, son mot de passe et le code de verrouillage. Essayez de vous connecter depuis un autre appareil si vous avez un doute. Cela permet de vérifier les identifiants avant d’effacer le téléphone qui vous aide peut-être encore à ouvrir vos sessions.

Si vous avez récemment changé le mot de passe Google, l’assistance demande d’attendre 24 heures avant le rétablissement d’usine. Cette condition ne doit pas être découverte à la dernière minute. Elle concerne la préparation décrite par Google, sans remplacer les instructions particulières du fabricant.

Pensez également aux services dont l’accès dépend de l’ancien téléphone. Le transfert des moyens de connexion doit être traité avant la remise de l’appareil, selon la procédure propre au service. Il ne faut jamais transmettre ses mots de passe personnels à l’acheteur pour contourner une difficulté d’activation.

Retirer un compte de l’appareil ne supprime pas le compte lui-même

La fiche Google sur la gestion des comptes Android explique comment retirer un compte du téléphone. Le nom du menu varie : Comptes, Gérer les comptes ou Mots de passe et comptes, notamment. Suivez la variante correspondant à votre interface.

Retirer le compte du téléphone et supprimer le compte en ligne sont deux actions différentes. La première détache l’appareil de données synchronisées ; la seconde touche à l’existence du compte et à ses services. Au moment de vendre, ne cherchez pas à supprimer votre compte Google entier.

Les comptes propres au fabricant doivent également être examinés dans sa procédure de préparation à la vente. Si un verrouillage ou une demande d’authentification reste affiché après l’effacement, n’improvisez pas de contournement : revenez aux instructions du constructeur avec le propriétaire du compte concerné.

Lancez l’effacement seulement après ces contrôles

Google recommande une batterie chargée à au moins 70 % pour le rétablissement d’usine. L’opération peut prendre du temps. Sur de nombreux téléphones, elle se lance dans les paramètres ; les instructions exactes restent celles du fabricant.

Les fichiers importants sont consultables dans leur destination de sauvegarde.

Vous pouvez accéder à vos comptes sans dépendre uniquement de l’appareil vendu.

Les comptes et services de l’ancien téléphone ont été traités suivant les procédures adaptées.

Vous avez identifié vos cartes et supports amovibles avant la remise matérielle.

Après l’opération, vérifiez que l’appareil ne présente plus vos contenus personnels et qu’il arrive sur son parcours initial de configuration. Cette dernière vérification ne doit pas conduire à réinstaller votre compte pour la vente. Gardez vos identifiants pour vous : l’acheteur configurera le téléphone avec les siens.