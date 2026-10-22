POCO F8 Ultra : une build européenne HyperOS 4 est signalée avant la distribution

Un nouveau relevé précise une branche EEA pour l’Ultra et une branche Global pour le Pro. Le lancement public reste à distinguer de ces préparatifs.

Le POCO F8 Ultra européen apparaît dans un nouveau relevé HyperOS 4. HyperOS Insider indique le 21 octobre qu’une build OS4.0.1.0.XPMEUXM est préparée pour sa branche EEA. Le même article cite le F8 Pro en version Global, sans montrer encore une distribution publique ouverte à tous.

Ce signal intéresse les propriétaires européens, mais son statut doit rester clair : il s’agit d’une information de suivi publiée par un spécialiste, pas d’un calendrier officiel de Xiaomi. Le terme « prête » décrit ici la build rapportée, pas une notification déjà reçue par chaque utilisateur.

Une build EEA pour l’Ultra, une build Global pour le Pro

La référence donnée pour le F8 Pro est OS4.0.1.0.XPKMIXM. Celle du F8 Ultra se termine par EUXM, ce qui identifie la branche européenne citée dans le relevé. Réunir ces deux lignes sous la formule « HyperOS 4 disponible en Europe sur les F8 » ferait perdre une différence essentielle.

Le numéro complet permet d’identifier ce qui est suivi. Il ne permet pas, à lui seul, de connaître la taille de l’OTA, le nombre d’utilisateurs servis ou ses effets réels sur l’autonomie. Le compte rendu ne fournit pas de mesures qui justifieraient de promettre un téléphone plus rapide ou plus endurant.

Ce que le suffixe européen apporte au suivi du F8 Ultra

Menow évoquait déjà les F8 parmi les appareils dont les firmwares HyperOS 4 se préparent. La publication du 21 octobre apporte une référence européenne précise pour l’Ultra. Elle ne constitue donc pas la première preuve de compatibilité de toute la famille.

Pour suivre la suite, un retour utilisateur utile devra associer sa notification au modèle exact et à la version installée. Une simple capture du nom HyperOS ne permet pas de savoir si l’appareil appartient au même marché ou si la distribution reste limitée à un groupe de test.

Pour l’Ultra, le suffixe EUXM donne un point de comparaison précis aux propriétaires européens. Le Pro cité dans le même relevé conserve une référence Global : son calendrier ne doit pas être déduit de celui de l’Ultra. Les destinataires et les changements effectifs seront connus avec la distribution documentée de chaque OTA.

Source : HyperOS Insider, relevé du 21 octobre.